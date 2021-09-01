Безработных стало меньше в России

Уровень безработицы уменьшился в июле до 4,5%. Такой показатель оказался ниже допандемийных значений марта 2020 года, сообщили в Росстате.

«В июле 2021 года 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2021 года составил 4,5% (без исключения сезонного фактора)», — отметило статистическое ведомство в своем докладе.

Всего в марте 2020 года насчитывалось 3,485 миллиона безработных. В июле 2021 года таких людей было 3,430 миллиона человек. Таким образом, общий уровень безработицы в стране стал ниже допандемийного уровня.

Последний раз специалисты фиксировали 4,5% безработных россиян в сентябре 2019-го. При этом уровень безработицы был минимальным в августе 2019 года. Тогда значения составляли 4,3%.

Как уточнил Росстат, ссылаясь на информацию Роструда, к концу июля 2021 года насчитывалось 1,3 миллиона человек, которые были не заняты трудовой деятельностью. Из них статус безработного был у 1,1 миллиона человек. Пособие по безработице получали 0,7 миллиона россиян.