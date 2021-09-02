Роналду забил 110-й гол в своей карьере за сборную Португалии

Португальский футболист Криштиану Роналду забил 110-й гол в своей карьере за сборную страны. Этот мяч позволил спортсмену установить новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальные команды.

Сборная Португалии 1 сентября играла против ирландской команды. Встреча проходила в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Роналду удалось отличиться на 89-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальских футболистов.

Забитый во время матча гол стал 101-м в карьере португальца. Роналду смог превзойти достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи. Спортсмен завершил свою картеру еще в 2007 году.

В предыдущий раз Роналду побил мировой рекорд в конце июня. Тогда он забил 109-й гол в своей карьере во время игры против французов.

В конце августа Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Позже игрок объяснил, что на решение вернуться в команду повлияла личность тренера Алекса Фергюсона. Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». Футбольный клуб согласился заплатить черно-белым за Роналду 15 миллионов евро. Сумму разобьют на пять лет.