В России захотели поднять штрафы за драки

В Госдуме готовят поправки в закон, которые ужесточат наказание за правонарушение по ст. 20.1, ч. 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Нововведения вызваны участившимися в последнее время массовыми драками с участием мигрантов.

Об этом рассказал газете «Известия» автор инициативы — заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Нынешние штрафы от 500 до 1000 рублей от участия в драке никого не останавливают, отметил Выборный. Сдерживающим фактором, как полагает парламентарий, станет повышение штрафа до пяти тысяч рублей, поскольку такая сумма для иностранных работников является крупной.

Однако эксперты считают, что наказание рублем не поможет. По их мнению, более действенными мерами будут угроза выдворения, а также разъяснительные беседы правоохранителей с лидерами объединений мигрантов.

После массовой драки в Мытищах, которая произошла 5 августа, почти 40 мигрантов выдворили из России. В столичном регионе за последнее время зафиксировали несколько подобных стычек. Только в одной из них — у хостела на Бабаевской улице — участвовали свыше 100 человек. Некоторые специалисты говорят о безнаказанности приезжих, другие винят пандемию.