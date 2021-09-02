Производителей предложили наказывать за «двойное качество»

ФАС предложила наказывать компании, продающие в России и за рубежом одинаковые товары с разным составом. Такие действия хотят приравнять к недобросовестной конкуренции и прописать санкции в новом законопроекте.

Полпоправки будут касаться закона о конкуренции, сообщила газета «Известия». Предоставить правительству документ планируют в феврале 2022 года. В законопроекте появится пункт о недобросовестном соперничестве. Речь идет о продажах товаров под одной маркой, но с разным составом в России и других странах.

ФАС планирует работать над документом вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором. Авторы инициативы хотят не только ввести наказание для недобросовестных производителей, но и запретить продавать товары в России, если из состав за рубежом отличается. На продукции предлагают указывать, что ее изготовили для продажи на территории России.

Специалисты ФАС намерены создать список товаров, состав которых будут периодически сравнивать. Для анализа будут брать продукцию, продаваемую и в России, и за рубежом. Как минимум в перечень попадут продукты питания и бытовая химия.