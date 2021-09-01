Вопрос о вступлении в НАТО и просьба о помощи «пленным украинцам». Главное из переговоров Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили меры поддержки Украины и подняли вопрос ее вступления в НАТО. «360» собрал главное из переговоров.

Заявления Байдена

Перед началом встречи с украинским лидером Байден заявил, что намерен обсудить дальнейшие меры поддержки страны.

«Сегодня мы обсудим, как США могут продолжить поддерживать Украину по мере продвижения ее программы демократических реформ для продвижения ее полной интеграции в Европу», — сказал американский президент.

Он добавил, что США остаются привержены суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне угрозы, исходящей от российской стороны. Также Байден сообщил, что Киев получит 60 миллионов долларов в качестве оборонной помощи.

Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами и создаем новый механизм по стратегической обороне и новый пакет оборонной помощи на сумму 60 миллионов долларов Джо Байден

Источник фото: РИА «Новости»

Во время переговоров стороны подняли тему вступления Украины в НАТО. Президент США отметил, что стране необходимо выполнить ряд условий, чтобы соответствовать стандартам альянса. Байден подчеркнул, что США не могут единолично принять решение по этому вопросу.

По словам американского лидера, обе страны разделают общие ценности, а партнерство между США и Украиной за последние 30 лет стало очень крепким.

Слова Зеленского

Украинский президент поблагодарил коллегу за за поддержку территориальной целостности страны. Зеленский попросил у Байдена помощи с «пленными украинцами».

«Мы передали вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины. Мы подготовили эти списки людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России. И их около 450 человек», — заявил глава Киева.

Источник фото: РИА «Новости»

Президенты стран подписали двухстороннее совместное заявление по стратегическому партнерству. В документе США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой для европейской энергетической безопасности. Также в заявлении сказано, что в 2021 году Вашингтон выделит Киеву дополнительно 463 миллиона долларов в качестве помощи.

После переговоров с Зеленским Байден отправится на еженедельный экономический брифинг. Американский лидер отказался от проведения совместной пресс-конференции.