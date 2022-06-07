Еще одна авария с электротранспортом. Как могут наказать курьера, сбившего экс-главреда Vogue

Бывшего главреда журнала Vogue Алену Долецкую сбили на электровелосипеде в центре Москвы. Журналистка получила перелом кисти и ушибы. По закону электровелосипед не относится к мопедам или мотоциклам и наезд на пешехода будет караться штрафом.

Курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда Vogue в России Алену Долецкую в центре Москвы. Журналистку госпитализировали с переломом руки и ушибами. Неизвестный наехал на нее 6 июня в Кропоткинском переулке и скрылся.

Алена Долецкая рассказала в своем Telegram-канале, что после столкновения один из водителей остановился и вынес воды, а потом уехал. Экс-главред Vogue и ее помощник самостоятельно дошли до дома, сменили одежду и пошли к травматологу.

Источник фото: РИА «Новости»/Максим Блинов

«Диагноз: у меня перелом ладьевидной и тановой кисти правой руки, наложен гипс. Многочисленные ушибы, повреждение мягких тканей, гематомы у меня и помощника», — написала Долецкая в соцсетях.

Правоохранительные органы подтвердили факт аварии и начали проверку.

«В полицию поступила телефонограмма из медучреждения об обращении к ним женщины с телесными повреждениями. По словам пострадавшей, неизвестный на электровелосипеде совершил на нее наезд в Кропоткинском переулке, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как Алена Долецкая и ее сопровождающий переходят дорогу по пешеходному переходу. На них на электровелосипеде наезжает курьер.

Пресс-служба Delivery Club заявила, что находится на связи с командой Долецкой, а курьер, который, вероятно, сбил ее, заблокирован до окончания расследования.

«Если вина курьера подтвердится, он будет заблокирован окончательно. Мы еще раз приносим искренние извинения Алене Долецкой и ее команде, желаем всем скорейшего выздоровления», — сообщали в пресс-службе сервиса.

Велосипед по закону

Электровелосипеды формально не относятся ни к мопедам, ни к мотоциклам и легким мотоциклам. Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев рассказал «360», что понятие «электровелосипед» не утверждено с точки зрения закона. Их могут засчитать как за обычные велосипеды, так и за мопеды, в зависимости от мощности двигателя.

«У нас в правилах не прописано, какой двигатель обязательно должен быть у электровелосипеда, то есть какая тяговая сила должна быть. С точки зрения разумного смысла к ним стоит относиться как к велосипедам», — рассказал Бахарев.

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев объяснил «360», что если объем двигателя не превышает 250 ватт, то электровелосипеды относят к велосипедам. Больше — уже мопеды.

При этом, если электровелосипедист собьет человека, то по закону это будет трактоваться как наезд обычного велосипеда на пешехода.

Это будет нарушение ПДД. Велосипедисту однозначно назначат штраф в виде постановления. С него могут взыскать размер причиненного ущерба. Если он на тротуаре наехал на пешехода, то с него взыщут размер причиненного вреда и даже моральный вред при физических страданиях у человека от полученных травм Лев Воропаев.

Двигаться на электрическом велосипеде можно и по проезжей части, соблюдая правила дорожного движения. При этом у них нет права совершать левый поворот.

Опасный электротранспорт

Малый электротранспорт довольно опасен для пешеходов и сложно регулируется с точки зрения закона. В конце марта Верховный суд косвенно признал его транспортным средством.

Источник фото: РИА «Новости»/Антон Денисов

В первом полугодии 2021 года в России произошло 180 аварий с электросамокатами. В ДТП погибли пять человек и 188 получили ранения.

В прошлом году мужчина на электросамокате сбил 80-летнего физиолога Ивана Пигарева. Велосипед, на котором он ехал, столкнулся с самокатом, и ученый ударился головой. От травмы он скончался в больнице.

Нередко самокатчики получают травмы во время движения. В мае прошлого года солист Мариинского театра Давид Залеев попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как упал с электросамоката и ударился головой. Артист некоторое время находился в состоянии медикаментозной комы.

В авариях с электросамокатчиками страдали и дети. Такой случай произошел в Петрозаводске, где мужчина на самокате сбил девочку. Ребенок получил сильные травмы. В Москве в прошлом году самокатчик сбил пятилетнюю девочку и скрылся.