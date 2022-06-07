Экс-главреда Vogue сбил неизвестный на электровелосипеде в центре Москвы

Полиция разыскивает курьера, который сбил на электровелосипеде женщину в центре Москвы. Пострадавшей была бывший главный редактор журнала Vogue в России Алена Долецкая, сообщили «Известия». Полиция раскрыла «360» детали аварии.

Наезд произошел 6 июня в Кропоткинском переулке. Владелец электровелосипеда скрылся, а женщину госпитализировали с переломом руки и ушибом. Правоохранители подтвердили «360» факт аварии, однако не назвали имени пострадавшей.

«Поступила телефонограмма из медучреждения об обращении к ним женщины с телесными повреждениями. По словам пострадавшей, неизвестный на электровелосипеде совершил на нее наезд, после чего скрылся», — сказали в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Алена Долецкая возглавляла редакцию популярного глянцевого журнала о моде с 1998 по 2010 год. Известна также работой в Interview Russia и Interview Germany.