Автоэксперт Холодов призвал не торопиться с выводами о статусе электросамокатов

Автоэксперт Александр Холодов прокомментировал решение Верховного суда, которым электросамокат косвенно был признан транспортным средством. По мнению эксперта, изложенному в колонке для РИА ФАН, делать однозначные выводы пока рано.

Речь идет о деле, в котором суд отклонил иск водителя автомобиля, попавшего в ДТП с участием электросамоката. В результате гибели электросамокатчика против автомобилиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Мужчина с этим не согласился и подал иск, но ВС отклонил его, пояснило ИА Nation News.

Эксперт пояснил, что пока рано говорить о признании электросамокатов транспортным средством, поскольку рассматривалось конкретное дело.

«У нас в стране не прецедентное право, то есть вердикт Верховного суда не означает, что другие суды в похожей ситуации обязаны принимать аналогичное решение», — написал эксперт.