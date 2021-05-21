Самокатчик в Москве сбил 5-летнюю девочку и скрылся

Неизвестный мужчина в Москве сбил на электросамокате пятилетнюю девочку. После этого он скрылся с места. Об этом сообщили на сайте столичной прокуратуры.

Девочке потребовалась медицинская помощь. Ее мать обратилась с заявлением в полицию.

Это произошло днем в минувший четверг. Мужчина сбил ребенка на Садово-Кудринской улице. Сейчас его разыскивают. Полицейские устанавливают его личность и местонахождение.

В Мосгордуме ранее предложили ограничить скорость движения на электросамокатах в столице до 15 километров в час. Скоростной режим могут установить и для движения велосипедов по тротуару. Этот вопрос обсудят с властями Москвы, управлением ГИБДД и руководством крупнейших парков.

В центре Петербурга на прошлой неделе несколько лихачей на электросамокатах сбили пешеходов, а одного из пострадавших избили, после чего его забрали на машине скорой. Глава СК поручил установить личности хулиганов. Завели дело по статье «Хулиганство». Вскоре задержали двоих подозреваемых. Продолжаются поиски других причастных.