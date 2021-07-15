В районе набережной Воробьевых гор мужчина на самокате сбил физиолога Ивана Пигарева. 80-летний правнук поэта Федора Тютчева ехал на велосипеде на работу. Спасти ученого врачи не смогли. Он ушел из жизни накануне дня памяти своего знаменитого предка.

Пигарев скончался в больнице 14 июля после проведенной операции, не приходя в сознание. Не вышел из комы. Несчастье с ним случилось утром: ученый направлялся в Институт проблем передачи информации РАН, где работал с самого его основания.

Велосипед, на котором ехал Пигарев, столкнулся с самокатом. При падении физиолог ударился головой, уточнил сайт kp.ru. Скорую помощь вызвали очевидцы.

«Иван Пигарев, несмотря на почтенный возраст, был в отличной физической форме. Он на работу приезжал на своем велосипеде, я сам лично видел это», — рассказал замдиректора института Кирилл Иванов.

Самокат, по известной информации, двигался навстречу. Сила удара была такова, что в больницу увезли и самокатчика. Пигареву медики диагностировали черепно-мозговую травму и экстренно прооперировали. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Спорная теория сна

Иван Пигарев окончил биолого-почвенный факультет МГУ. В 1961 году был основан Институт проблем передачи информации РАН, куда молодой ученый пришел работать. В последнее время, уточнила «Газета.ru», Пигарев занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. В начале карьеры изучал сетчатку глаза, проводил исследования на кошках и обезьянах. После защиты докторской диссертации в 1991 году развивал собственные научные работы по направлению физиологии и сна.

Известность Ивану Пигареву принесла его гипотеза о самодиагностике организма во время сна, которая получила название «Висцеральная теория сна». Ученый предполагал, что во сне организм получает информацию от внутренних органов. Теорию Пигарев разрабатывал последние 30 лет, читал лекции о сне как биологическом процессе, участвовал в зарубежных исследовательских проектах, написал более 60 научных статей в рецензируемых российских и иностранных журналах.

Работавшие с Пигаревым ученые, уточнил сайт RT, рассказывали о большом интересе к теории. В научных кругах она вызвала бурную дискуссию. Медицинское сообщество восприняло ее позитивно, а профессиональные сомнологи отнеслись к гипотезе с долей критики. Сам Пигарев говорил, что его теория «несколько нарушала существующие модели сна».

Потомок Тютчева

Иван Пигарев приходится прямым потомком русскому поэту Федору Тютчеву по его младшей дочери от второго брака Екатерины Тютчевой. Она вышла замуж за Василия Пигарева, секретаря великой княгини Елизаветы Федоровны. В семье родились сыновья Кирилл, Николай и дочь Ольга. Николай Васильевич был отцом будущего ученого.

Знаменитый предок Ивана Пигарева ушел из жизни 15 июля 1873 года в Царском Селе на 70-м году жизни. Физиолог скончался накануне дня памяти поэта. Его смерть предопределила нелепая случайность.

Сложность контроля

СК подтвердил, что Пигарев погиб после столкновения с самокатом. Следователи начали проверку. Проблема ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, к которым относятся в том числе электросамокаты, обострилась с увеличением точек проката этого транспорта, подчеркнула «Газета.ru». Только в столице по состоянию на июнь 2021 года работали около 200 сервисов аренды электросамокатов.

В июньской статистике по авариям с участием самокатчиков говорилось о росте такого вида дорожно-транспортных происшествий почти на 195% с января по май 2021-го, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В Москве и Санкт-Петербурге подобных ДТП больше всего — 112, в которых два человека погибли и 119 получили ранения.

Правового статуса у средств индивидуальной мобильности в России по-прежнему нет. По этой причине сотрудникам ГИБДД сложно контролировать движение тех же электросамокатчиков. В МВД поясняли, что Минтранс занят разработкой соответствующих законопроектов.

На местах проблему пытаются решить ограничениями. Например, в Санкт-Петербурге скорость передвижения на самокатах ограничили до 20 километров в час. Меры приняли после целой серии аварий с участием электросамокатов.

В Москве правила проката этого транспорта изменили: в парках они должны автоматически снижать скорость, аренда несовершеннолетним запрещена, как и езда на средстве передвижения вдвоем.