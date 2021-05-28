Полиция Петрозаводска нашла мужчину, который сбил ребенка на электросамокате

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который передвигался по Петрозаводску на электросамокате и сбил ребенка. Проверкой данного инцидента занялся Следственный комитет Карелии. С водителем электросамоката будут работать следователи, материалы дела сейчас находятся в управлении СК по региону.

Ситуация, которая произошла 10 мая 2021 года, в течение прошедших пары недель вызвала серьезный общественный резонанс. СК не исключает возможности, что материалы дела могут опять вернуться в полицию для повторного разбирательства. У этого дела есть несколько вероятных путей развития, в зависимости от того, какую ему присвоят квалификацию.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на комментарий юриста Александра К., состав преступления в данном случае еще не определен. Происшествие нельзя отнести к разряду дорожно-транспортного, так как электросамокат не относится к категории транспорта. С другой стороны, согласно УК РФ, лицо, виновное в произошедшем, может понести уголовную ответственность только в случае причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

При этом родители ребенка, как пострадавшие, могут подать иск о компенсации материального и морального вреда в гражданско-правовом порядке.

Несчастный случай произошел в микрорайоне Древлянка-8, где мужчина, двигаясь по тротуару на электросамокате, сбил девочку, которая выбежала ему навстречу. Ребенок серьезно пострадал при падении и был отправлен в больницу.