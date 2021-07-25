В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В результате пять человек погибли и почти 190 пострадали, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В первом полугодии 2021 года в России зарегистрировано 180 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в указанных происшествиях погибли пять человек и получили ранения 188», — привел ТАСС слова представителя пресс-центра МВД.

Статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, отметили в министерстве. Как там добавили, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс России.

Порог скорости для электросамокатов на отдельных дорожках можно установить на уровне 30 километров в час. Но тогда строительство велодорожек на стадии планирования дорожной инфраструктуры должно предусматривать создание двух полос — для велосипедов и средств индивидуальной мобильности, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.