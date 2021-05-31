Солист Мариинки, пострадавший от электросамоката, пришел в себя

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев, получивший серьезные травмы после падения с самоката, пришел в сознание и может дышать самостоятельно. Хотя раньше врачи не давали положительных прогнозов по его здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, сейчас наблюдается улучшение в его состоянии. Он в сознании и дышит самостоятельно», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Ранее стало известно, что танцовщик попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. Артист врезался в пешехода и упал на тротуар, ударившись головой. На Залееве не было защитного шлема.

Солист балета, помимо закрытой черепно-мозговой травмы, получил ушиб головного мозга. Также врачи диагностировали у артиста острое отравление этанолом. Пятый канал сообщил, что артист находился в состоянии медикаментозной комы, был подключен к аппарату ИВЛ.

За последнее время участились травмы, которые пешеходы получали, катаясь на электросамокате. Из-за этого ведутся споры и выдвигаются инициативы по ограничению движения на самокатах. Например, еще один случай с самокатом произошел в Санкт-Петербурге. Водитель иномарки сбил двух самокатчиков. В итоге пешеходы получили травмы средней степени тяжести.