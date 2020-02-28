Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А он просто терпел и пытался помочь

В последнее время началась настоящая эпидемия нападений на таксистов: их уже оскорбляли, били, им угрожали. На этот раз молодая москвичка обвинила водителя в изнасиловании. Таксисту помогло то, что он снимал конфликт на видео. Так что извиняться пришлось девушке.

Изнасилование, которого не было

Мир узнал об этой истории от самой пассажирки — управляющего директора MDK Creative Agency Марии Вылегжаниной-Донской. Она опубликовала пост о том, что таксист, обидевшись, что ему не удалось ее изнасиловать, вызвал полицию. К текстовому сообщению прикрепила фотографию водителя и своей руки, на которой видны непонятные следы.

Сейчас этого поста, конечно, уже нет, но интернет все помнит. Вернее, генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский всем напомнил, выложив его скрин в Facebook.

Источник фото: Facebook

Сморгонский приложил и видео из салона, чтобы все сами сделали выводы о том, была попытка изнасилования или нет. Он также поблагодарил таксистов Gett за учтивость и надежность.

«Просто хочу еще раз поблагодарить наших водителей. Они в Gett настолько профессиональные и учтивые, что даже в самые плохие ваши дни довозят до самого подъезда, разве что валерьянкой не поят. Порой нам всем стоит у них поучиться вести себя прилично», — написал Сморгонский.

На видео слышно, что Вылегжанина-Донская по непонятной причине захотела покинуть машину прямо на ходу. Начала этого диалога нет, поэтому можно только гадать, что стало причиной. Девушка, видимо, довольно настойчиво пыталась открыть дверь, а водитель говорил, что это опасно и чтобы она так не делала. Таксист попросил ее хотя бы подождать того момента, когда они остановятся.

Даже остановив машину, водитель просил девушку не выходить прямо на дороге. Он несколько раз повторил, что довезет ее к мужу и что с ней все будет в порядке. Но пассажирка оставалась непреклонной. Таксист несколько раз пытался набрать подруге девушки, которая вызывала ей машину.

Как они оба выбрались из машины, неясно, но потом водитель стал снимать их диалог на улице. Вылегжанина-Донская говорила непонятные вещи, никак не связанные с происходящим. На вопрос, адекватная ли она, девушка несколько раз уверенно сказала, что нет. К этому времени таксист уже вызвал полицию, о чем предупредил пассажирку.

Травля

Дальнейшее становится ясно тоже из Facebook. После ночных приключений Вылегжанина-Донская проснулась нескоро. Сотрудники компании Gett, как она сама рассказала, пытались с ней связаться, но она не отвечала. Тогда Сморгонский и опубликовал пост с этим видео.

«Через какое-то время меня отметили в посте, в котором сотрудник компании выложил видео со мной в машине. А дальше началось страшное! Мне начали сыпаться сообщения, одно прилагаю. Теперь мне реально страшно. У меня двухлетний ребенок. Я начинаю бояться», — написала Вылегжанина-Донская.

Она рассказала свою версию истории, вернее ту часть, которую запомнила. Девушка вместе с подругой выпила вина, а потом решила вернуться домой на такси. В машине ее укачало и началась паническая атака — ей показалось, что ее закрыли. Все.

Вылегжанина-Донская извинилась перед таксистом, но заметила, что было бы правильнее вызвать не полицию, а скорую, но, видимо, водитель не знал о существовании панических атак.

Вылегжанина-Донская попросила Gett помочь остановить травлю и обучить сотрудников тому, как действовать при панических атаках.

Нападения на таксистов

Судя по последней неделе, таксистов нужно обучать не поведению при панических атаках, а самообороне или умению не обращать внимания на буйных пассажиров.

В Стерлитамаке женщина напала на таксиста за то, что тот отказался везти ее с детьми без специального кресла. По словам пассажирки, она спешила и забыла указать, что с ней будет двое детей.

Она хотела, чтобы мужчина сам отменил заказ, ведь иначе ей приходилось платить штраф. Когда женщина поняла, что ее снимают, она начала бить водителя по лицу. Позже молодая мать сказала «360», что они с таксистом поговорили по телефону и помирились. Никто из них не стал писать заявления в полицию.

Совсем другой оборот приняла история в Саратове. Пассажир избил таксиста из-за того, что водитель отказался вести ребенка без детского кресла. С криком он ударил мужчину по лицу, сломал ему очки, выдернул из уха гарнитуру, а потом и ключи из замка зажигания. Теперь коллеги мужчины собираются устроить бойкот и на три дня отказаться от заказов от «Яндекса».

В «Яндекс.Такси» сообщили «360», что возмущены происшествием с их водителем в Саратове. Они заплатили таксисту компенсацию за смену и объявили о готовности сотрудничать с полицией для привлечения буйного пассажира.

Но самая яркая история произошла в Москве. 12 февраля появилось видео с фитнес-тренером Яной Даньковой, которая орет на таксиста: «Вези меня, мразь».