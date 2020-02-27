Пассажир саратовского такси избил водителя, который отказался везти ребенка без детского кресла. Теперь местные таксисты планируют устроить бойкот. Депутаты считают проблему надуманной, хотя признают: нужно регулировать работу агрегаторов.

24 февраля после полуночи в Саратове пассажир избил водителя такси. Водитель, сотрудничающий с «Яндекс.Такси», пытался объяснить, что не повезет его пятилетнего сына без кресла, а родители сами вызвали машину не по «Детскому тарифу», который всего на 40 рублей дороже обычного «Комфорта». Но мужчину его объяснения не удовлетворили, особенно после того, как у жены списали 100 рублей за отмененный заказ. Он велел женщинам и ребенку выйти на улицу и набросился на таксиста с кулаками.

Заявление в полицию

Таксист Алексей Горохов рассказал «360», что написал заявление в полицию и съездил на медицинское освидетельствование. Там попросили предоставить данные пассажира, но их у таксиста не было. В службе поддержки «Яндекса» три дня молчали, ответив лишь 27 февраля.

«Сегодня мне звонили из поддержки „Яндекса“ — видео увидели в соцсетях. Стали извиняться, что долго не отвечают, и прислали мне почтовый адрес, куда правоохранители должны написать для получения данных пассажиров», — пояснил Горохов.

Вообще такие ситуации с пассажирами происходят в Саратове постоянно. Водители недовольны агрегаторами, которые в последние два-три месяца снизили тарифы на поездки по городу.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили «360», что возмущены произошедшим. Водитель действовал по инструкции сервиса и соблюдал правила дорожного движения. Поддержка связалась с таксистом. Ему компенсировали смену, а пассажира заблокировали.

«Надеемся, что в ближайшее время водитель обратится в полицию. Со своей стороны мы готовы немедленно предоставить все данные о заказе, чтобы способствовать расследованию», — добавили в «Яндекс.Такси».

Без закона об агрегаторах

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин считает проблему надуманной. Таксисты часто говорят, что агрегаторы занижают оплату, но число желающих с ними работать не уменьшается. Значит, рассуждает депутат, водители получают определенную прибыль. При этом парламентарий согласен, что нужно регулировать деятельность агрегаторов. Но пока это невозможно из-за того, что не принят закон о такси.

«Сегодня де-юре в законодательном поле не существует агрегаторов. Они не прописаны ни в одном законе, юридически их нет, никакой ответственности они не несут. Соответствующий законопроект в Госдуме лежит с 2015 года и, по моему мнению, намеренно не продвигается ко второму чтению», — сказал Ионин «360».

Депутаты внесли альтернативный законопроект, в котором также прописали ответственность агрегаторов. Но две недели назад им его вернули с объяснением, что есть аналогичный документ, просто он лежит без движения.

«На сегодня заблокировано законотворчество в части того, что происходит на рынке такси. Я боюсь, это сделано специально, в том числе в интересах недобросовестных агрегаторов. Им удобнее быть вне правового поля, не нести юридическую ответственность», — заключил парламентарий.

«Брат за брата»

Случившееся сильнее разожгло недовольство саратовских таксистов работой агрегаторов. Водители решили устроить им бойкот — акцию «Брат за брата» из-за «низких цен и рабских условий труда». Чтобы заработать на жизнь, люди вынуждены трудиться по 12-16 часов без отдыха. В соцсетях и офлайн распространяются призывы со 2 по 5 марта игнорировать заказы от «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

«Уважайте себя и свою работу. Только совместными усилиями мы можем изменить ситуацию, так как от государства нам поддержки нет. Давайте будем едины в этот день! Брат за брата!» — говорится в обращении.

Они хотят, чтобы агрегаторы отменили рейтинги, честно раздавали заказы, снизили комиссию. Организовали двустороннюю связь техподдержки и водителя, предоставили бы таксистам возможность назначать свою стоимость поездок, вернули бы тревожные кнопки и таксометры в авто, справедливо рассчитывали бы стоимость посадки пассажира и так далее.

Мероприятие уже поддержали 200 водителей. Но действительно ли они поддержат бойкот в убыток себе, узнать не удастся.