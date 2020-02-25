«Меня выставили последней мразью». Молодая мать из Стерлитамака объяснила нападение на таксиста

На кадрах видно, как пассажирка пререкается с таксистом из-за того, что тот не захотел везти ее с двумя детьми. Женщина не указала, что поедет с малышами, когда заказывала машину — она объяснила это тем, что «торопилась». Во время беседы с «360» девушка рассказала, что сперва таксист согласился отвезти их, но за дополнительную плату в 30 рублей. Пассажирка согласилась доплатить их наличными, а затем спросила, где второе кресло для ребенка. По ее словам, этот вопрос водителю не понравился — он сказал, что его нет, и отказался ехать по указанному адресу. Женщина согласилась уйти, но попросила таксиста самостоятельно отменить заказ — если бы это сделала она, у нее списали бы деньги. Водитель отказался, потому что из-за отмены потерял бы рейтинг.

«Я сказала: „Хорошо, сейчас позвоню в службу поддержки и отменю заказ“. В течение пяти минут туда дозванивалась, ответил диспетчер, сказал „Я вас соединю“ и тишина. А потом когда я уже увидела, что он меня снимает, у меня сдали нервы, и просто я хотела отобрать телефон», — пояснила женщина.

Она уточнила, что конфликт с водителем уже исчерпан.

«А вообще, мы с ним конфликт уже решили — давно еще, 22 числа. Мы с ним созвонились, помирились — никто друг на друга не пишет заявление в полицию. Мы попросили администраторов пабликов „ВКонтакте“ удалить это видео. Практически все удалили, кроме нескольких групп, и потом уже пошло-поехало», — сказала она.

Героиня ролика подчеркнула, что видео опубликовало в Сеть «третье лицо». Она уверена, что водитель скинул его кому-то из знакомых, который и выложил ролик в интернет. Она подчеркнула, что не разрешала съемку, а уж тем более публикацию.

Это нарушение статьи — тайная съемка и выкладывание в общественный доступ меня и детей, даже лица детей не прикрыли. Тем более, видео неполное, обрезанное. Меня выставили последней мразью, хотя ситуация не совсем такая. Я была частично виновата, но и таксист также виноват Пассажирка такси.

Женщина рассказала, что из-за ролика подверглась настоящей травле. Она попросила удалить этот ролик и оставить эту тему, потому что не может спокойно жить.

«Это нужно остановить, потому что это травля. На меня посыпались оскорбления и шантаж, это уже не может больше так продолжаться. Это нереально», — подчеркнула героиня ролика.

Она пока не решила, будет ли писать заявление за то, что видео выложили в общий доступ. Она сказала, что хочет «чтобы конфликт был исчерпан, чтобы не мотаться по полициям».