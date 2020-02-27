«Ты че, попутал чего-то?» Саратовец избил таксиста за отказ везти ребенка без детского кресла

В Саратове пассажир избил таксиста из-за того, что водитель отказался вести ребенка без детского кресла. Теперь коллеги мужчины собираются устроить бойкот и на три дня отказаться от заказов от «Яндекса».

Нападение снял на видео сам таксист. Судя по всему, он ведет блог на YouTube, но к такому повороту явно готов не был.

На кадрах видно, что в машину к мужчине сели трое взрослых и один ребенок, при этом пассажиры при заказе забыли указать, что им нужно детское кресло. Водитель сказал им, что откажется от заказа, иначе получит штраф от ГИБДД. Но пассажиры были настойчивы и не собирались покидать машину.

Мужчина показал, что в приложении есть кнопка «Пожелание», там и надо было указать, что нужна машина с детским креслом.

«Пожелание? Ты на кого работаешь? Ты че, попутал чего-то?» — закричал мужчина-пассажир.

Пассажир не стал вникать в особенности трудовых отношений между водителем и «Яндекс.Такси» и продолжил кричать. Он довел до истерики ребенка, а потом громко скомандовал всем женщинам выходить. Удостоверившись, что они покинули машину, он напал на водителя, начал бить его по лицу, вырвал из уха гарнитуру, сломал очки. Видео закончилось на том, что пассажир вырвал ключи из замка зажигания.

По словам водителя, он написал запрос в службу поддержки «Яндекса», но те уже три дня молчат. Он решил обратиться и в полицию, но стражи порядка попросили хотя бы номер телефона агрессора — его может предоставить только «Яндекс».

Видя, что ситуация пока что не решается, другие водители из Саратова решили устроить бойкот под названием «Брат за брата» и призывают всех таксистов со 2 по 5 марта не брать заказы от «Яндекса».