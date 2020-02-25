Молодая мать из Стерлитамака напала на таксиста. Они помирились, но в Сети уже началась травля

В Стерлитамаке женщина напала на таксиста за то, что тот отказался везти ее с детьми без детского кресла. По словам пассажирки, она спешила и забыла указать, что с ней будет двое детей.

Таксист из Башкирии снял на видео, как пассажирка по имени Ирина пререкается с ним из-за того, что он попросил ее доплатить 30 рублей, а потом и вовсе набрасывается с кулаками.

Судя по кадрам, женщина хотела добиться, чтобы водитель сам отменил заказ, но тот не соглашался. Мужчина настаивал, что она сама не стала указывать при заказе, что с ней поедут двое детей. А потом, когда он решил все-таки взять заказ, женщина отказалась доплачивать. И дело не только в принципе — за отказ от поездки таксиста ждет снижение рейтинга.

В видео женщина пытается дозвониться до службы поддержки, а когда поняла, что таксист ее снимает, начала его бить.

«Было просто последней каплей, когда я увидела, что он снимает, и накинулась, чтобы отобрать телефон. Потому что я не давала разрешения на съемку себя и детей. Он выложил это, в том числе моих детей, в общественный доступ. Я даже фотографии во „ВКонтакте“ не выкладываю со своими детьми. Какое он имеет право?!» — объяснила Ирина свое поведение Life.

По ее словам, это произошло 22 февраля. После ссоры они созвонились с таксистом и помирились, но видео, которое он снял, уже начало распространяться по Сети. Женщина утверждает, что теперь ей поступают оскорбления и угрозы. Она попросила прекратить травлю.