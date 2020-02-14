Преследуют СМИ, обижаются водители, пародирует Ургант. Как видео про «таксиста-мразь» изменило жизнь Яны Даньковой

Фитнес-тренер Яна Данькова прославилась из-за видео с таксистом, которого она назвала «мразью». В эфире «360» она рассказала, что происходило в машине.

Напомним, что произошло

Таксист снял на видео, как девушка с заднего сиденья машины в течение нескольких минут его оскорбляет. Особенно пользователи оценили и запомнили фразу: «Вези, мразь, меня люди ждут».

По словам таксиста, он восемь минут ждал пассажирку и к поездке прибавилось 57 рублей. Девушка доплачивать отказалась и устроила истерику.

Данькова считает, что водитель специально долго не трогался с места, а на просьбу ехать быстрее отметил, что «только за отдельную плату». Потом и вовсе якобы пригрозил высадить девушку на Можайском шоссе. По ее словам, она испугалась и начала плакать, он же все это время сидел и улыбался. Что касается опоздания и 57 рублей, Данькова написала, что водитель просто не сразу нажал «Начать поездку» и счетчик продолжал набегать, даже когда они подъезжали к Можайскому шоссе.

Состояние аффекта

Собеседница «360» призналась, что в машине вообще не понимала, что происходит.

«Я задавала ему вопросы — почему он так со мной так разговаривает? Это логичный вопрос пассажира, который пользуется услугой. <…> А он хамил. Сразу же нервно начал реагировать. Я просила его о том, что мне надо ехать, это срочно. Он продолжал со мной разговаривать неприятно, хамить. Он говорил грубые вещи — давай выходи отсюда и другие ужасные слова. Я не думала в этот момент, чтобы запомнить, что именно он произносил», — призналась девушка.

Кричать Яна, конечно, не начала сразу. Сначала пассажирка пыталась спокойно выяснить у водителя, что происходит, а потом начала нервничать, и все вылилось в истерику.

«Я себя не оправдываю, у меня впервые такая ситуация. Я даже сейчас не рассказываю все подробности, потому что все, что происходило в течение всей поездки, нельзя уложить в одно интервью. Конечно, я перегнула. У меня в первый раз в жизни такая ситуация. Он меня довел до состояния аффекта. Я показала совершенно детскую реакцию — плакать, стучать ногами и кулаками. До такого состояния можно довести любого человека», — уточнила Яна.

Это национализм?

Источник фото: телеканал «360»

На скандальном видео прозвучала фраза: «Это все потому, что я русская?» Из-за этого многие пользователи интернета обвинили девушку в национализме.

«Я абсолютно толерантна ко всем национальностям, я хорошо отношусь ко всем людям. Много людей хороших и русских, и немцев, и жителей Узбекистана. У меня есть и были коллеги-иностранцы, и никто не сможет про меня сказать, что я с кем-то когда-то плохо поговорила», — подчеркнула девушка.

Я кричала, что я русская, потому что я не знала, почему он на меня так реагирует. Я видела в этот момент причину только в этом. Мне казалось, что чем громче я буду кричать, тем быстрее мы доедем. Конечно, сейчас я понимаю, что это не так

Яна также пожаловалась на действия журналистов, которые в погоне за «жареным» пытаются накопать на нее негатив.

«СМИ активно пытаются найти про меня информацию, звонят моим знакомым и малознакомым, пишут в университет — во все инстанции, с которыми я была как-то связана. И никто не говорит о том, что я ужасный человек, истеричка. Я нормальный, обычный человек, простая девушка, которая попала в такую ситуацию», — призналась собеседница «360».

Таксист не трудоустроен

Когда Яна все же покинула машину такси, она чувствовала себя ужасно. Водитель высадил ее прямо на шоссе, и девушке пришлось ловить попутку — естественно, никто не останавливался. Совершенно чудесным образом ей удалось приехать на работу почти вовремя — она опоздала на 10 минут.

«Потом я позвонила в службу такси, но мне сказали, что этот водитель не трудоустроен. Я не знаю, как работает эта система, но мне сказали, что передадут информацию в тот таксопарк, где он работает. Сам водитель со мной не связывался, никакой информации от него не поступало», — рассказала Яна.

На вопрос о том, что девушка могла бы сказать водителю, если бы вдруг встретила его, она долго молчала. Но вскоре собралась с силами и ответила:

«Я бы ему сказала: „Здравствуйте“ — и все. Я бы не стала ничего у него спрашивать и ничего ему говорить».

Водители, не обижайтесь!

Некоторые водители такси восприняли слова Яны про «мразь» на свой счет — мол, Данькова оскорбила сразу всех их коллег.

«Конечно же, это не про них. Это просто конкретный случай, конкретная ситуация. Здесь нет никакого отношения к другим водителям. Все люди разные. И национализма ни в коем случае не было. У меня альтернативное мнение — я не приемлю национализм, не приемлю плохое отношение к людям», — отметила Яна.

Про ролик Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант пошутил над ситуацией Яны, спародировав ее. В видео он кричал на лифт: «Вези меня, мразь!» Данькова рассказала, что сначала обиделась на Урганта, а потом увидела в ролике глубокую мысль.

«Сначала я увидела, и мне было обидно. А потом я поняла, что он провел хорошую параллель. Это такое показательное видео — бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата. Ролик действительно забавный. Когда я переживу давление со стороны СМИ, преследование, я начну относиться к этой ситуации с юмором», — отметила собеседница «360».

Что делать, если вы попали в такую же ситуацию?

«Шуточного рецепта не будет. Конечно, в этой ситуации нужно выйти и не продолжать диалог. Вы окажетесь в очень сложной ситуации, вам будет трудно, но это единственный способ, и я это поняла на себе», — призналась Яна.

Данькова заявила, что сейчас точно не найдет в себе силы, чтобы снова сесть в машину такси. Должно пройти какое-то время. «Потом я отойду и найду какой-то сервис, например, который качественно оказывает услуги», — заключила девушка.