В России нашли очередную «Вези меня, мразь». Она уже извинилась

Москвичка попала в неоднозначную ситуацию с Gett. По ее версии, ее попытался изнасиловать водитель. Видео, которое снял таксист, говорит о противоположном. В компании высказали гордость за выдержку сотрудника. В остальном разберется полиция.

Девушка написала в соцсетях, что с ней произошла неприятность: ее попытался взять силой таксист. Свои слова автор подкрепила фотографиями синяков, заговорила о суде, пригрозила разбирательствами.

А потом девушка вдруг все доказательства потеряла, сообщил Telegram-канал Mash. В компании-агрегаторе насторожились и стали глубже копать эту странную историю.

Несмотря на то что фото и видео девушка потеряла, записи остались в кэше интернета. Их удалось восстановить. Видно, что дама, которая села в такси, выглядит как сильно выпившая, она сыпет нецензурщиной, пытается ближе прижаться к водителю, потом называет его уродом и пытается выйти из машины на ходу. После не дает покоя таксисту и на улице, когда он остановился, чтобы высадить назойливую пассажирку. Водитель при этом сохраняет совершенно олимпийское спокойствие и на провокации не поддается, он учтив и вежлив.

Позже это отметил и директор Gett Анатолий Сморгонский. Он сказал, что даже благодарен девушке: она подтвердила, что его водители адекватны и вежливы.

«Мне понадобились сутки, чтобы разобраться в ситуации, которая произошла со мной, да и то не до конца. Кто из нас не делал быстрых выводов, о которых жалел! Я сразу хочу извиниться перед таксистом Gett, на счет которого я сделала слишком быстрые выводы… Я сидела у подруги, мы выпили вина, она вызвала мне машину, я уехала… В машине мне стало плохо», — написала позже девушка в соцсетях.

По ее словам, ее укачало, плюс спиртное подействовало. К тому же началась паническая атака. Она просто испугалась.

Похоже, в мотивах девушки и причинах ее поведения будут разбираться не только подписчики. Произошедшим заинтересовалась полиция.