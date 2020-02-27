Правоту избитого за детское кресло водителя признали. А агрессивного пассажира настигло возмездие

«Мы возмущены этим инцидентом. Отказавшись везти ребенка без детского кресла, водитель поступил в точном соответствии со стандартами сервиса и правилами дорожного движения», — рассказали в «Яндекс.Такси».

Компания уточнила, что пострадавший водитель чувствует себя хорошо.

Мы компенсировали ему смену, на которой произошла стычка, а пользователя заблокировали. Надеемся, что в ближайшее время водитель обратится в полицию. Со своей стороны мы готовы немедленно предоставить все данные о заказе, чтобы способствовать расследованию «Яндекс.Такси».

Конфликт произошел из-за того, что таксист из Саратова отказался везти ребенка без детского кресла. Пассажиры, которые сели к нему в машину, не указали, что с ними будет ребенок. Водитель сказал, что отменит заказ, потому что в противном случае получит штраф от ГИБДД. Один из пассажиров сперва устроил скандал, отказавшись покидать машину, а затем, когда двое других вместе с ребенком вышли из салона, напал на водителя. Он начал бить его по лицу, вырвал из уха гарнитуру и сломал очки, а затем вырвал ключи из замка зажигания.

Таксист рассказал, что написал запрос в службу поддержки «Яндекса», но за три дня ответа так и не получил. Он хотел обратиться в полицию, но правоохранители попросили указать хотя бы номер телефона нападавшего — предоставить его могла только компания.