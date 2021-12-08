Масочный конфликт в МФЦ привел к жертвам. Но одну пандемию в этом винить нельзя

Мужчина, расстрелявший людей в столичном из МФЦ, якобы начал рассказывать следователям теории мирового заговора о пандемии. Психологи подтвердили, что ограничительные меры могли оказаться триггером для людей с хрупкой психикой. Однако оправданием убийства это служить не может.

У стрелка из МФЦ была крупная сумма денег

Стрельба в московском МФЦ произошла 7 декабря. В ответ на просьбу надеть маску мужчина достал пистолет и застрелил двух человек, четверо, включая 10-летнюю девочку, оказались ранены. Вооруженного посетителя смог задержать сотрудник подразделения по вопросам миграции старший лейтенант Георгий Домолаев.

Стрелок оказался москвичом Сергеем Глазовым, проживавшим в Рязанском районе. Он пришел в МФЦ получать паспорт. Глазов ранее не был судим и не состоял на учете у невролога или психиатра. У него при себе обнаружили пистолет и патроны, в сумках нашли свыше 27 тысяч евро, почти две сотни долларов, а также не менее 25 тысяч рублей.

СМИ сообщили, что стрелок — бывший военный: он якобы служил во внешней разведке. Он вышел в отставку в звании подполковника в 2010 году.

Вскоре после задержания Глазова полиция провела обыск у него дома. Соседи утверждали, что досмотр продолжался всю ночь, к утру квартиру опечатали.

На допросе преступник якобы рассказывал про пандемию и мировой заговор, отказываясь пояснять мотивы преступления. СК сообщил, что мужчине назначили психиатрическую экспертизу. Следствие будет просить об аресте стрелка — ему выдвинули обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Убийство двух или более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» и «Незаконный оборот оружия».

Нападение могло спровоцировать хамство

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с «360» признался, что не думает, будто Сергей Глазов целенаправленно шел в МФЦ, чтобы устроить стрельбу. Скорее всего, тот просто всегда ходил с оружием — оно могло придавать отставному военному больше уверенности.

«Скорее всего, он просто психопат и неправильно воспринял замечание. Люди с неуравновешенной психикой выплескивают свою агрессию при любой попытке призвать их к порядку. Это могло произойти в любом кафе, куда бы мужчину не пустили без QR-кода. Он мог бы и там достать пистолет и убить кого-то», — сказал Михаил Игнатов.

При этом криминалист отметил, что россияне действительно устали от масок и антиковидных ограничительных мер. Кроме того, нередко сами чиновники провоцируют агрессию, довольно хамски делая замечания и общаясь с людьми. Кто-то достаточно сдержан, чтобы пропустить такой тон мимо ушей, но кто-то может отреагировать иначе.

«Однако это не может служить оправданием. Человек лишил жизни двух ни в чем не повинных людей, и он за это будет нести ответственность. Что бы он ни говорил о пандемии и мировом заговоре, он будет отвечать как минимум по второй части 105-й статьи Уголовного кодекса РФ „Убийство двух и более лиц“», — сказал Михаил Игнатов.

Криминалист уточнил, что эта статья предусматривает довольно серьезное наказание — вплоть до пожизненного заключения. Что касается вменяемости или невменяемости убийцы в момент совершения преступления, то определять это будет не следователь, а психиатр.

Стресс выпускает скрытую агрессию

Психотерапевт Евгений Фомин подтвердил «360», что пандемия — это стресс, и в такие моменты у людей обостряются все хронические заболевания, психические и соматические. В результате то, что в спокойное время человек мог сдерживать, выходит из-под контроля и подталкивает к реализации каких-то болезненных идей.

В спокойной обстановке человек мог контролировать свое состояние. Однако в моменты сильного стресса все адаптационные механизмы рушатся и психологическая болезненность выходит на поверхность Евгений Фомин.

По мнению врача, еще не факт, что вооруженный москвич открыл бы огонь при любых обстоятельствах. Возможно, он не собирался этого делать, но общение с охранником, требование надеть маску стало последней каплей тех негативных переживаний, которые стрелок копил долгое время.

«Разумеется, это не может быть оправданием убийства. Вероятность того, что внешне нормальный, здоровый человек окажется неадекватным, невысока: как показывает опыт, не больше 5% людей имеют серьезные психические расстройства», — сказал Евгений Фомин.

То же мнение высказали психологи Марина Солдатенкова и Андрей Смирнов. По их словам, всеобщий стресс, вызванный пандемией коронавируса, стал триггером к поведению стрелка. Возможно, запреты могут принести в будущем еще много неприятных последствий.

«Это свидетельство общей психологической напряженности в связи с пандемией. Ситуация с коронавирусом остается непростой. Возникает множество теорий заговора, призванных найти универсальное объяснение глобальным изменениям. И хотя большинство из них не выдерживает никакой критики, интернет пестрит этими измышлениями — это не может не влиять на психику читателей», — отметил Андрей Смирнов.