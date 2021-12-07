Конфликт со стрельбой начался в МФЦ Москвы из-за требования надеть маску, сообщил Telegram-канал «112». Стрелявшим оказался 45-летний Сергей Глазов.

«В Москве сотрудник подразделения по вопросам миграции задержал злоумышленника, открывшего стрельбу в помещении МФЦ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице. Он был вооружен травматическим пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами. По данным РЕН ТВ, стрелок приехал на велосипеде с двумя большими сумками.

По данным источника «360», во время стрельбы два человека погибли, три пострадали. РЕН ТВ сообщил, что погибли охранник и сотрудница-оператор.

В Следственном комитете сообщили, что заведено уголовное дело.