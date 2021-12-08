Соседка стрелка из МФЦ рассказала о страхе возвращаться домой

Соседка Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанский», рассказала, что он всегда был тихим. При этом соседка с ним не общалась, а когда узнала о стрельбе, стала бояться возвращаться домой.

После стрельбы в квартиру, где проживал Глазов, приехали сотрудники правоохранительных органов. Как рассказала Daily Storm соседка мужчины, всю ночь в помещении был грохот, при этом двери в квартиры были открыты. К утру квартиру опечатали.

Сам мужчина, по словам женщины, переехал к ним около двух лет назад. Был тихим, но она с ним не общалась.

«Я была шоке, когда узнала! Тем более что он бывший военный. Как не бояться такого соседства?! Я даже домой после всего, что узнала, боялась ехать», — рассказала изданию соседка Сергея Глазова.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» в Москве произошла 7 декабря. Стрелявшим оказался 45-летний бывший военный Сергей Глазов, его обезвредили и передали полицейским. Стрелок открыл огонь из травматического оружия, переделанного в боевое. Два человека погибли на месте, еще четверо пострадали. Получивших ранения, в том числе 10-летнюю девочку, госпитализировали. Состояние пострадавших тяжелое.