Психологи связали стрельбу в МФЦ со стрессом из-за пандемии коронавируса

Всеобщий стресс, вызванный пандемией коронавируса, может принести еще много неприятных последствий. При этом мужчина, накануне открывший стрельбу в московском МФЦ, предположительно, из-за просьбы надеть маску, может страдать психическим недугом, таким мнением в беседе с «ФедералПресс» поделились психологи Марина Солдатенкова и Андрей Смирнов.

Вероятно речь идет об обострении психического заболевания, возможно, не диагностированного в прошлом, или из-за отмены назначенной терапии, считает Марина Солдатенкова. Однако психологи сошлись во мнении, что триггером к поведению стрелка послужил вызванный пандемией стресс.

«Это свидетельство общей психологической напряженности в связи с пандемией. Ситуация с коронавирусом остается непростой. Возникает множество теорий заговора, призванных найти универсальное объяснение глобальным изменениям. И хотя большинство из них не выдерживает никакой критики, интернет пестрит этими измышлениями — это не может не влиять на психику читателей», — добавил Андрей Смирнов, комментируя слова подозреваемого о «всемирном заговоре».