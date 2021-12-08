СК показал видео с допроса стрелка из московского МФЦ

Следователи показали видео с допроса стрелка, который убил двух человек в московском МФЦ. Его лицо на кадрах скрыто.

Мужчина вчера днем зашел в МФЦ на юго-востоке Москвы и начал стрельбу. Он убил двух человек, еще несколько ранены. По подозрению в совершении преступления был задержан 45-летний россиянин.

«Следователями проведены обыски по месту его жительства, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Сегодня подозреваемому будет предъявлено обвинение», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Следствие будет просить об аресте подозреваемого. Он обвиняется по статьям УК РФ «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

СМИ написали, что стрелком является Сергей Глазов. По неподтвержденным данным, он пришел в МФЦ для получения паспорта.