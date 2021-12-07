Двое погибли, а невиновный назван убийцей. Главное о стрельбе в московском МФЦ

Посетитель московского МФЦ застрелил двух человек. Задержать вооруженного убийцу смог лейтенант полиции. СМИ написали, что стрелок — бывший военный рассказывает следователям о мировом заговоре. Врачи тем временем борются за жизни ребенка и троих взрослых.

Стрельба в МФЦ Москвы

Днем 7 декабря в столичный МФЦ на Новокузьминской улице вошел мужчина. По данным СМИ, он был в неадекватном состоянии. По неподтвержденной информации сотрудник МФЦ попросил мужчину надеть маску, но тот выхватил пистолет и выстрелил в администратора. Когда охранник бросился к стрелку, чтобы помешать, застрелил и его.

Сотрудники центра и посетители прятались в кабинетах, однако четыре человека все же были ранены. Пострадали сотрудники МФЦ и ГБУ «Жилищник», один посетитель и 10-летняя девочка. Взрослых доставили в НИИ имени Склифосовского, ребенка — в детскую Морозовскую больницу. Состояние раненых врачи оценили как тяжелое.

Задержание стрелка

Хотя убийца попытался скрыться, его смог задержать и обезвредить сотрудник подразделения по вопросам миграции старший лейтенант Георгий Домолаев. Он рассказал, что вышел из кабинета, услышав сирены и характерные звуки выстрелов. Заметив стрелка, который был также вооружен и ножом, Домолаев голыми руками остановил преступника.

Старший лейтенант передал задержанного полицейским, и те увезли стрелка в отделение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Напавшему на людей в МФЦ грозит пожизненное заключение.

Что известно о стрелке

Стало известно, что напавший на МФЦ мужчина — 45-летний москвич Сергей Г. По данным СМИ, он бывший военный.

По словам очевидцев, мужчина приехал к МФЦ на электровелосипеде. При задержании у стрелка нашли пистолет Glock и две сумки с проводами, которые обследовали саперы. По неподтвержденной информации, на допросе у следователя преступник рассказывал про пандемию и мировой заговор, отказываясь пояснять мотивы преступления. СК сообщил, что мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

Сейчас сотрудники полиции осматривают квартиру стрелка, дверь которой пришлось вскрыть.

За преступника приняли другого

Также выяснилось, что распространенное рядом СМИ фото напавшего на МФЦ оказалось неверным. Журналисты нашли страницу в социальных сетях тезки и однофамильца стрелка. Мужчина записал короткое видео, где опроверг свою причастность к преступлению и пояснил, что он весь день собирает кухонный гарнитур.

По словам тезки стрелка, сначала ему начали звонить знакомые и друзья, спрашивая, что случилось. Потом начали поступать угрозы, причем не только ему, но и его жене, которая сейчас восстанавливается после инфаркта. На ее состояние плохо повлияла публикация снимка мужа в новостях.