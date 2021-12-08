Сергей Глазов, который устроил накануне стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, пришел туда за паспортом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Однако при этом с собой он взял арсенал оружия и большую сумму денег. У Глазова обнаружили Glock-Т, переделанный под стрельбу патронами от автомата АК-74, ремень с ножнами от ножа, болгарку с дисками, газовый баллончик и металлический цилиндр с веществом внутри, похожим на взрывчатку.

Издание отметило, что из-за того, что пистолет оказался переделан под автоматные патроны, его заклинило как минимум три раза, последний раз — совсем. В магазине оставалось четыре патрона 5,45×39, еще 22 стрелок держал при себе.

Кроме того, в карманах у мужчины нашли 27 тысяч евро, 10 тысяч долларов и 20 тысяч рублей. Дома у него оставались еще боеприпасы и немного валюты. При этом в МФЦ действительно лежал готовый паспорт Глазова.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» в Москве произошла 7 декабря. Мужчина убил двух человек, еще несколько ранены. Подозреваемого задержали. Из-за случившегося МФЦ приостановил работу, он откроется для посетителей 9 декабря.