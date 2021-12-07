Стали известны подробности о стрелке из МФЦ Москвы

Стрелявшим в МФЦ оказался 45-летний Сергей Г., бывший военный, подполковник внешней разведки, написали СМИ. Он убил двух человек, четверых ранил.

По данным Mash, стрелок ушел в отставку в 2010 году. Как сообщило издание Readovka, мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас он на допросе у следователя. О мотивах не говорит, рассказывает про пандемию и мировой заговор, утверждает издание.

При задержании помимо пистолета австрийской фирмы Glock, у него было две сумки. Из одной торчат провода. Сейчас саперы проверяют на взрывчатку, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Жертвами стрельбы стали два человека. Смерть двух из них подтвердили власти. Источник «360» сообщил, что пострадавшая 10-летняя девочка позже умерла в больнице.