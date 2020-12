Российская рейв-группа Little Big давно закрепила за собой эпатажный образ. На их счету множество провокационных клипов со скандальными текстами. Ожидаемо, что это вызывает бурю реакции, а порой и критики. Последним против группы пошел Виталий Милонов. Депутат заявил, что музыка Little Big может нравиться только «полным уродам». В этом году музыкантов также обвиняли в пропаганде порнографии и плагиате.

Немного новогодней порнографии

В начале ноября артисты загрузили на YouTube клип на новую песню S*ck My D*ck 2020. В ней музыканты рефлексируют о прошедшем годе и вспоминают все самое плохое, что там случалось. На видео Санта-Клаус дарит подарки в виде лесных пожаров, а когда участники группы наряжают елку, то параллельно пьют «Новичок».

Заканчивается видео словами: «Никогда не забывайте 2020. Никогда не повторяйте 2020».

Видео собрало уже более 9,5 миллиона просмотров. А теперь его посмотрели защитники традиций.

Клип был полон сатиры, но не все ее оценили. Например, юрист Вадим Харченко увидел в нем призывы к сексуальным действиям. Он даже пожаловался в Роскомнадзор, потому что в клипе не было возрастных ограничений. Главным беспокойством юриста стало то, что эти призывы к совершению действий сексуального характера могли увидеть дети. Харченко заявил, что распространение и пропаганда порнографии в России является «прямой угрозой национальной безопасности».

Депутат Виталий Милонов тоже не оценил творчество группы. Правда, порнографии он там не заметил, а увиденное назвал хулиганством.

«Естественно, Little Big с этой песней не должен появляться ни на одном канале, нигде публично они не имеют права их транслировать, потому что, конечно, это абсолютно подоночная музыка для извращенцев», — сказал он Пятому каналу.

По мнению политика, такой клип может понравиться только «полным уродам».

Плагиат и накрутка просмотров

С обвинениями в плагиате группа сталкивалась дважды за последний год.

Первый раз это произошло в июне, когда ведущая «360» в TikTok Арина Ростовская сравнила песни групп Littlе Вig и Тhе Вlасk Еуеd Реаs. Она обратила внимание, что отрывки некоторых песен сильно перекликаются между собой. Например, композиция Uno, с которой группа должна была выступать на Евровидении, напомнила песню My Humps. В треке Go Bananas тоже заметили схожесть с треком My Humps.

СМИ тут же окрестили российскую группу плагиаторами, а комментаторы гадали, смогут ли музыканты выступить на Евровидении в 2021 году. Однако сама Ростовская оказалась не согласна с позицией людей и попросила не спешить с обвинениями.

А в августе плагиат в песнях Little Big узрел сооснователь Hard Bass School Валь Толетов. Якобы в своей песне Pop On The Top артисты использовали басс-дорожку из трека «Раз-раз-раз, это хардбасс». Кражу интеллектуальной собственности Толетов оценил в 12 миллионов рублей и подал иск на группу.

Впрочем, вряд ли это дело окажется успешным для Толетова. Музыкальные критики уже заявили, что сооснователь школы просто пиарится, а ритмика у песен разная и плагиата нет. Да и адвокаты считают, что доказать свою правоту в суде Толетову будет непросто.

Юрий Лоза тоже нашел к чему придраться. Он не поверил в то, что музыкальная композиция Skibidi могла набрать 470 миллионов просмотров на YouTube. Артист заявил, что такие цифры стали результатом накрутки. Ему якобы тоже предлагали за небольшие деньги накрутить первые 100 тысяч просмотров, но Лоза отказался.

Пародия на Ким Чен Ына

Little Big всегда делали провокационные клипы, но до сих пор самым скандальным остается LollyBomb. В нем артисты задействовали двойника Ким Чен Ына и показали, как он влюбляется в бомбу, а потом даже занимается с ней сексом. Клип собрал более 119 миллионов просмотров, а на YouTube множество иностранцев сняли видео со своей реакцией.

Северная Корея на этот клип никак не отреагировала, но про него писали и западные СМИ. South China Morning Post взяли интервью у актера, сыгравшего Ким Чен Ына. Он рассказал, что когда только получил описание сценария, там было лишь написано, что его герой влюбляется в бомбу. Организаторы боялись рассказывать ему, что по сюжету придется изображать половой акт с ней.

«Они думали, что я очень консервативный, но у меня хорошее чувство юмора. Я люблю сатиру, и я не против раздевания. Думаю, это самое близкое к порно, что я когда-либо сделаю», — сказал актер.

Впрочем, изначально он не хотел участвовать в съемках и предложил обратиться к своему коллеге. Тот отказался, потому что был из Южной Кореи и боялся последствий. По его словам, в Корее есть много шпионов из КНДР.

В арсенале Little Big есть и другие треш-клипы. Например, в видео на песню Big Dick солист группы просто играет на пианино членом. Там вообще присутствует много фаллических символов.

В Hateful Love много обнаженных девушек, а еще есть кадры с сердцем, отрубленной кистью и глазным яблоком. А Dead Unicorn отличается особенно жуткой атмосферой. Там были и отрубленные головы, и кровавые пытки, и много всего остального.

На самом деле раньше клипы Little Big были гораздо провокационнее и даже страшнее, но не столь популярны. Так что люди, не следящие за их творчеством, замечали видео не так часто. А теперь группа раскрутилась. Чем больше славы получает Little Big, тем сильнее летит в их сторону критика, даже если контент становится безобиднее.