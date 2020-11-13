Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров

«Чушь собачья! Все накручено и перекручено. Существуют определенные технологии», — заявил он.

Лоза признался, что ему тоже предлагали заплатить за накрутку просмотров незначительную сумму. В обмен на это артисту гарантировали первые 100 тысяч просмотров. Несмотря на это певец отказался от услуг «мертвых душ».

Артист гордится, что видео его выступления с песней «Плот» набрало пять миллионов просмотров. За 40 лет существования композиции он продал приблизительно два миллиона пластинок. Композицию до сих пор поют, перепевают и продолжают слушать, отметил исполнитель. «Плот» способен напеть каждый, в отличие от Skibidi, добавил Лоза.

Музыкальный клип панк-поп-рэйв-группы вышел в 2018 году. За первую неделю его посмотрели почти 23 миллиона раз. Поклонники Little Big по всему миру начали копировать движения артистов из видео и снимать пародии. Песня Skibidi вышла в составе альбома Antipositive.