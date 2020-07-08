Лесные пожары в России тушат искусственными дождями. Это работает, но самолетов два на всю страну

В Иркутске два лесных пожара смогли потушить благодаря искусственным дождям. Технология эффективна, но разумнее ее использовать для профилактики, а не для тушения. «360» узнал, как вызывают осадки и не вредит ли это экологии.

3 июля в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, не гаснущих с зимы. Для того, чтобы потушить часть из них, в Чуйском районе иркутская Авиалесоохрана пустила в ход самолет-зондировщик Ан-26, который вызывает искусственные осадки.

По данным «Интерфакса», искусственные дожди для тушения лесных пожаров собираются вызывать и в других районах, где прогнозируются мощные кучевые облака.

Возможно это благодаря тому, что самолет обстреливает облака специальными пиропатронами, распыляющими особый состав над кучевыми облаками, который абсорбирует влагу из окружающей среды и увеличивает массу будущих осадков. Об этом «360» рассказал начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и охране окружающей среды» Азат Насыров.

По его словам, сейчас в регионе зарегистрированы пожары высокой и чрезвычайно высокой степени опасности, но благодаря осадкам, в том числе и искусственным, степень сложности пожаров должна снизиться.

Серебряный дождь

«Технология используется довольно давно, экологии она не вредит. Сейчас применяются более современные вещества, более высокого качества, и ущерба от них нет никакого», — уверен Азат Насыров.

Однако директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России Андрей Пешков считает, что ничто искусственное не может быть безвредным для окружающей среды. Он пояснил, что в основном состав, который распыляют над облаками, состоит из азотнокислого серебра, который также называют «адским камнем».

Это дополнительные химикаты, которые поступают хоть и не в глобальном, но в существенном масштабе для муниципальных образований, где выпадают такие искусственные дождики Андрей Пешков директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог России.

Тем не менее начальник летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Виктор Сементин уверен — до земли состав практически не долетает, поэтому говорить о том, что ущерб от искусственных дождей и от лесных пожаров хотя бы сопоставим по масштабам, не приходится.

«Йодистое серебро не может навредить природе, тем более в таких дозах маленьких — на тучу два патрона, это вообще ни о чем разговор. То есть это не тот уровень воздействия, даже если мы все разом патроны выпустим», — рассказал Сементин.

Не тушить, а предотвращать

Азат Насыров объяснил, что максимально эффективна технология искусственного вызывания осадков все же не при тушении пожаров, а при их профилактике — так можно увлажнять почву и предотвращать возгорания, происходящие по естественным причинам.

«Над самим пожаром, как правило, нет облачности, а если она и есть, капля не успевает достигнуть поверхности. То есть дождь выпадает вокруг пожара, но все зависит от интенсивности пожара и его площади», — добавил Насыров.

Сегодня искусственные дожди активно применяют в практике профилактики лесных пожаров по всему миру, при этом разработками и усовершенствованием этой технологии, по словам Насырова, занимаются в том числе и в научно-исследовательских институтах Росгидромета.

Согласен с тем, что разумнее обрабатывать зоны риска, где ожидаются высокие температуры, например, на севере страны, где труднее всего тушить лесные пожары, и Виктор Сементин.

Однако в применении технологии есть существенная проблема: по словам Виктора Сементина, на всю Россию есть всего два оборудованных под создание искусственных дождей самолета, только один из них в распоряжении Авиалесоохраны.

Раньше было больше самолетов и технологию могли применять по всей России. Сейчас же в красноярскую Авиалесоохрану поступают заявки из Забайкалья, но помочь они не могут — самолет остался только один Виктор Сементин начальник летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана».

При этом без самолета вызвать осадки не получится — нужны кучевые облака на большой высоте, чтобы низкие температуры позволили произойти конденсации влаги. Сомнений в том, что эту технологию необходимо развивать и расширять, никто не испытывает, но пока, по всей вероятности это невозможно.