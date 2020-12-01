Little Big обвинили в распространении порнографии из-за шуточной песни

Юрист Вадим Харченко пожаловался в Роскомнадзор на новый клип группы Little Big под названием S**k my d**k. В ролике он увидел сексуальные призывы и при этом не обнаружил каких-либо указаний на возрастные ограничения.

«В этой песне Little Big самым настоящим образом призывает к совершению действий сексуального характера! Я понимаю, всероссийская известность, миллионы поклонников, но дети!» — передает «Подъем» слова Харченко.

Он отметил, что на данный момент клип к просмотру доступен каждому, а комментарии к нему содержат мат. Поэтому он напомнил, что в России распространение и пропаганда порнографии является «прямой угрозой национальной безопасности», что подрывает демографический потенциал. В результате Харченко призвал Роскомнадзор ограничить доступ к ролику и вынести его «на суд общественности».

Клип вышел в начале ноября. В нем снялся Александр Гудков, Данила Поперечный и Гарик Харламов. Музыканты посвятили композицию уходящему году с призывом: «Не повторяйте 2020-й». В нем есть все — от елочных игрушек в виде коронавируса до свитеров с изображением мужского полового органа. На сегодняшний день ролик посмотрели почти 10 миллионов раз.