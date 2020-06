Есть ли плагиат в песнях Little Big? Блогер заявила, что СМИ раздули скандал вокруг ее ролика

«Небольшие совпадения возможны, потому как зачастую мозг творческих людей неосознанно цепляется за что-то ранее услышанное. И ты вроде как пишешь музыку, а потом выясняется, что она уже существует», — поделилась с «360» Ростовская.

По ее мнению, похожи на известные зарубежные мелодии только определенные отрывки, но никак не песни целиком.

«К сожалению, журналисты преподносят информацию через призму скандала, мол, „Арина Ростовская обвинила Littlе Вig в плагиате“. Но в своем ролике я поделилась личным музыкальным наблюдением, сравнив два отрывка. Здесь нет критики, осуждений и уж точно обвинений в том, что кто-то что-то украл», — заявила блогерша.

Она подчеркнула, что если послушать треки от начала и до конца, песни едва ли можно назвать похожими. В любом случае, треки и без этих совпадений становятся хитами.

«Это говорит только о том, что их саунд-продюсер молодец. И совсем неважно, что это — вдохновение, отсылки или что-то другое», — заключила Ростовская.

Ранее в TikTok появился ролик о совпадениях группы Little Big c песнями Тhе Вlасk Еуеd Реаs. Так, композиция Uno, с которой российская группа собиралась выступить на Евровидении, очень напоминает трек My Humps, который у американской группы появился еще 13 лет назад.

Другие популярные песни Little Big тоже схожи с мелодиями американской хип-хоп-группы. К примеру, I’m OK смахивает на песню Scream & Shout, а Go Bananas напоминает тот же трек My Humps.

Сами участники группы пока никак не отреагировали на эти совпадения.

Это не первый подобный разбор песен российских исполнителей от Арины Ростовской — у нее есть целая рубрика «Плагиат или совпадение» в TikTok. Похожими как две капли воды на зарубежные хиты оказались песни Димы Билана, Юлианны Карауловой, Miravi и других исполнителей.

Клип группы Little Big на песню Uno продолжает бить рекорды по просмотрам. К 16 июня творение посмотрели более 118 миллионов раз. Ранее стало известно, что видео стало самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения».