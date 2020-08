Little Big обвинили в плагиате и потребовали 12 млн рублей

Популярную группу Little Big обвинил в плагиате сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов. Он подал на музыкантов в суд с требованием выплатить ему 12 миллионов рублей.

По словам Толетова, Little Big взяла для своей песни Pop On The Top басс-дорожку из трека «Раз-раз-раз, это хардбасс».

«Обратите внимание на бас. Бас срезан с этой композиции. Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — заявил музыкант в интервью на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

Толетов теперь хочет получить от известной группы 12 миллионов рублей за плагиат. Такую немаленькую сумму он объяснил тем, что сделать собственное программное обеспечение для треков всегда стоит дорого. Кроме того, его достаточно сложно создать.

В свою очередь, музыкальный эксперт Ярослав Парамонов отметил, что дело о плагиате действительно могут завести, но доказать свою правоту будет сложно, а суды займут длительное время.

Группа Little Big должна была ехать на Евровидение в 2020 году с песней Uno, но конкурс отменили из-за коронавируса. В начале августа организаторы мероприятия сообщили, что клип на композицию стал самым просматриваемым за всю историю канала Евровидения на YouTube. Он набрал более 138 миллионов просмотров за четыре месяца.