Плагиат на 12 миллионов. Почему у иска на Little Big нет шансов на победу

Известную группу Little Big обвинили в плагиате, потребовав 12 миллионов рублей. Иск в суд подал один из основателей коллектива Hard Bass School, Валь Толетов. «360» поговорил с музыкальными экспертами, которые объяснили, почему выиграть дело будет крайне сложно.

Толетов — автор трека «Раз-раз-раз, это хардбасс». По его словам, Little Big именно из этого хита взяли bass-дорожку для своей песни Pop On The Top.

«Обратите внимание на бас. Бас срезан с этой композиции. Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — рассказал музыкант в интервью на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

Более того, он уверен, что образ гопников и движения Little Big тоже украли, использовав в своем музыкальном клипе. Толетов не ограничился только заявлениями, а подал в суд иск на 12 миллионов рублей. Такую сумму он объяснил тем, что разработать свое программное обеспечение стоит дорого. Цену молодой человек назвал справедливой.

В разговоре с «360» Валь Толетов уточнил, что никаких переговоров с Little Big не ведет. «Но если они пойдут навстречу, я думаю, что это можно будет урегулировать», — отметил он.

Музыкант уже нанял адвоката, но не стал раскрывать его имени, так как шансов выиграть дело очень мало.

«Просто чистый пиар»

Треки Pop On The Top и «Раз-раз-раз, это хардбасс» действительно похожи, так как сделаны в одном стиле, считает музыкальный критик, шоумен и журналист Сергей Соседов. При этом он пояснил «360», что плагиат можно определить только там, где есть мелодия.

«Мелодии нет ни в том, ни в другом треке, есть ритмика. Она похожа как будто, но если послушать композиции профессиональным ухом, то можно услышать различия. Ритмика группы Hard Bass более витиеватая, более сложная, <…> а в основной части композиции Pop On The Top Little Big — более прямолинейная», — отметил эксперт.

Он добавил, что даже невооруженным ухом слышно, что бит у песни Little Big чаще. Если в треке у Hard Bass 150 ударов в минуту, то во второй композиции может быть под 200. При этом точное число битов нужно измерять метрономом, подчеркнул Соседов.

«Ребята из Hard Bass ничего нового не придумали совершенно. Это чистые понты. В основе всей этой культуры хардбасса лежит рэп. Только, если в рэпе более сложные тексты или как они говорят текста, то здесь просто повторяется одна фраза. Раз-раз-раз, хардбасс, туда-сюда — ерунда», — заявил музыкальный критик.

По его словам, инструментальную основу такого трека составляет бит, который довольно просто создать. Сделать это сможет любой электронщик, не имея никакого особого таланта. Потом одни исполнители делают бит быстрее, а другие — медленнее. Кроме того, Соседов заверил, что заимствования в музыке были во все времена и эпохи. Иногда плагиат происходит невольно, так как музыка пронизывает все сферы. Но в случае с Little Big ни о каком заимствовании речи не идет.

Это чистые понты со стороны Hard Bass, это просто чистый пиар. Ничего они не придумали, это им кажется, что они что-то придумали, что они какую-то эстетику гопников утвердили на международном уровне. Но это же смешно, это же курам на смех. Это просто стеб откровенный Сергей Соседов.

Музыкальный эксперт отметил, что бывают и реальные случаи плагиата. В качестве примера он привел ситуацию с иском французского композитора Дидье Маруани к Филиппу Киркорову. Музыкант обратился в суд из-за того, что в песне «Жестокая любовь» были заимствования из Symphonic Space Dream. В российской композиции сплагиатили 6,5 такта, что является огромным мелодическим куском.

«А что касается треков, где нет мелодии, а где только ритм, то как [определить плагиат]. Это же смешно. Тогда всех музыкантов блюза нужно тоже объявить плагиаторами, потому что в блюзе есть 12 тактовый квадрат, где постоянно повторяется ритмика», — объяснил шоумен.

Соседов уверен, что Толетов 100% проиграет дело. Более того, иск вообще могут не взять в производство, так как повода для него просто нет.

Что скажет юрист

Вообще любой иск об авторских правах появляется, когда возникает спор, рассказал «360» юрист, специалист по авторским правам и музыкальный журналист Павел Сурков. В этом случае один человек говорит, что сочинил что-либо за какое-то время до другого.

«Здесь начинается история по доказыванию двух вещей. Первое, что действительно это было сочинено раньше. <…> Дальше нужно доказывать, что есть какой-то факт заимствования. Здесь потребуется искусствоведческая, а прежде всего музыковедческая экспертиза, которая должна определить, есть ли там элементы заимствования и есть ли элементы до степени смешения», — пояснил юрист.

Все исследования и независимого эксперта назначает суд. Специалист дает заключение, но дальше в деле все равно разбирается судья. В песне могут быть похожи гармоническая или мелодическая последовательности. При этом речь может идти не о прямом плагиате, а об обычной случайности. Кроме того, у Little Big довольно простая композиция, которая может походить на другой трек.

Я послушал и то, и другое. Я вижу просто схожий мелодический ход, гармонический ход. Но я не вижу здесь прямого заимствования. Мне кажется, что шансов выиграть дело тут немного. <…> Не вижу здесь каких-либо перспектив, если честно. Я вижу здесь некое желание чуть-чуть пошуметь Павел Сурков.

В суде исполнителю придется доказать не только заимствования и свое авторство, но и то, что Little Big где-то услышали его песню.

«Если он докажет, что Илья Прусикин точно ее где-то слышал, что он заходил на этот сайт, скачал эту песню, тогда, может быть, что-то. Но я думаю, что доказать такое будет очень сложно», — заверил юрист.

Сурков подчеркнул, что выиграть подобные дела удается крайне редко. Обычно музыканты договариваются и признают других композиторов соавторами песни. Композиция начинает выходить под авторством нескольких людей, а за ее коммерческое использование эти люди получают свои дивиденды.