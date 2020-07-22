Главный праздник мусульман пройдет без массовых молитв. Правила Курбан-байрама в 2020 году

Чуть больше недели остается до одного из главных праздников мусульман — Курбан-байрама. Мир постепенно возвращается к привычной жизни, но коронавирус надолго внес свои коррективы. Верующих настоятельно просят не собираться на массовый намаз и соблюдать меры безопасности. Есть и другие изменения.

Курбан-байрам отмечают через 70 дней после Ураза-байрама — торжества в честь окончания поста в священный месяц Рамадан. Праздник знаменует собой окончание хаджа. Сначала верующие слушают проповеди и читают намаз, затем они приносят в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году Курбан-байрам выпал на 31 июля. Торжественные мероприятия будут проходить в течение трех дней.

Средства защиты и дистанция

Каждый год на Курбан-байрам у мечетей собираются тысячи мусульман. Сейчас такую картину сложно представить из-за коронавируса. Массовые мероприятия несут за собой риски подхватить инфекцию, поэтому верующим будет необходимо придерживаться строгих правил.

Празднование Курбан-байрама в Москве в 2019 году. Источник фото: РИА «Новости»

«Во время мероприятий Курбан-байрама верующие должны соблюдать меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором: находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра, при себе иметь маску, перчатки и индивидуальный молитвенный коврик», — рассказал «Московскому комсомольцу» муфтий Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона Альбир Крганов.

Он добавил, что убедительно просит всех мусульман не посещать массовые мероприятия намаза и семейные угощения. Кроме того, верующим рекомендуют читать дополнительные молитвы дома.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионах России мусульманские организации рекомендуют по возможности организовать проведение намаза на открытом воздухе, сократить время проповеди Альбир Крганов муфтий Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона.

В последнее время праздничные молитвы проводят не только в мечетях, но и на улицах. Для этого в каждом городе оборудуют специальные площадки. В этом году совершить намаз тоже можно будет вне стен мечетей, но с соблюдением норм безопасности.

Источник фото: РИА «Новости»

Курбан-байрам в московском регионе

Ограничительные меры уже ослабили во многих российских регионах, но определенные правила продолжают действовать, напомнил «360» первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

«Курбан-байрам — это массовое мероприятие. Мы знаем, что у нас большое количество людей собирается в регионе. По прошлым праздникам это было где-то 130 тысяч человек. Понятно, что это в разных муниципальных образованиях происходило, в городских округах. Но мы в этом году так же не сможем провести массово празднование в Москве и Московской области», — отметил он.

Запрет связан с тем, что в регионе не хотят осложнять эпидемическую обстановку и подвергать верующих риску заражения. Сейчас число заболевших постоянно снижается, но вероятность подхватить инфекцию все равно остается.

Мы заботимся о здоровье наших верующих, поэтому ограничиваем формат празднования онлайн-режимом. Благо праздник будет продолжаться три дня, поэтому люди могут просто прийти в мечеть помолиться, пообщаться с имамами и так далее Рушан Аббясов председатель Духовного управления мусульман Московской области.

Чтобы не собирать большое количество людей, мусульманам предложили совершить праздничную молитву удаленно. Все проповеди будут транслировать онлайн, поэтому послушать их можно будет дома. В 07:00 «360» начнет прямую трансляцию из Соборной мечети Ногинска. После намаза можно будет отправиться на обряд жертвоприношения.

«Люди в течение трех дней спокойно смогут поехать в специализированные места забоя животных. Там в индивидуальном порядке они могут совершить данный обряд. Мы еще раз настоятельно призываем верующих не делать это в необорудованных местах, а делать только там, где есть все необходимые условия», — отметил Аббясов.

Он подчеркнул, что Курбан-байрам выпадает на пятницу, так что обряд можно совершить и в выходные. Если возможности поехать за город нет, то мясо жертвенного животного можно заказать прямо домой.

«Есть и такая услуга сегодня. По звонку можно сделать заказ и в течение праздничных дней уже привезут мясо жертвенных животных. По доброй традиции это мясо нужно разделить на три части: первую часть отдать нуждающимся, второй можно угостить своих родных и близких, ну и третью оставить своим домочадцам», — рассказал председатель Духовного управления мусульман Подмосковья.

По словам Аббясова, несмотря на ситуацию, верующие смогут соблюсти все каноны праздника. Единственное, что останется недоступным в этом году, — коллективная праздничная молитва. Во время Курбан-байрама за соблюдением всех мер безопасности будут следить правоохранители и волонтеры.

Традиции праздника

Празднование Курбан-байрама имеет длинную историю и свои традиции. Например, обряд жертвоприношения уходит корнями в предание о жертве пророка Ибрахима. Он должен был по велению Аллаха отдать своего сына Исмаила.

«Однако в последний момент Всевышний, не желавший гибели ребенка, принял жертву Ибрахима по его праведному намерению, а вместо Исмаила в жертву принесли животное. С тех пор, отдавая дань духовному подвигу пророка Ибрахима, мусульмане совершают заклание жертвенного животного», — пояснил Крганов.

Сейчас мусульмане берут в качестве такого животного овцу, барана, корову или верблюда. При этом для каждого из них установлен определенный возраст. Если в жертву приносят овцу, то ей должен быть уже год, если корову — два года, для верблюда определено пять лет.

Еще верующие на Курбан-байрам должны помогать нуждающимся так называемым нисабом. Нисаб равняется 200 дирхамам, или 595 граммам серебра. В начале июля грамм драгоценного металла обходился в 27 рублей, соответственно, размер нисаба — 16 тысяч рублей.

«Нисаб Курбана — это свободные средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана», — отметил Крганов.

В праздник категорически запрещается употребление алкоголя. Все верующие посещают могилы предков, принимают большое количество гостей и стараются делать подарки.