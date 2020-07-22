Подмосковные «Химки» вернутся в РПЛ в следующем сезоне

Подмосковные «Химки» получили возможность выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в новом сезоне. Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что клуб воспользуется этим правом.

«Мы все обговорили, приняли для себя сложное решение. „Химки“ идут в премьер-лигу. Бюджет есть, не буду оглашать сумму, но ее хватит», — заявил Терюшков РИА «Новости».

Руководители клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в апреле заявили о досрочном завершении чемпионата из-за пандемии коронавируса. «Химки» оказались на второй строчке таблицы, получив право вернуться в РПЛ в предстоящем сезоне. Лидером турнирной таблицы стал волгоградский «Ротор».

Подмосковный клуб уже прошел лицензирование для выхода на поле в премьер-лиге. Ранее министр спорта сообщал, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, позволяющие выступать в РПЛ.

В этом сезоне «Химкам» еще предстоят матчи. Им удалось пройти в финал Олимп — Кубка России по футболу сезона-2019/20. Подмосковный клуб обыграл в полуфинале «Урал» со счетом 3:1. В финале подмосковный клуб встретится с петербургским «Зенитом».