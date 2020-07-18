Чудеса Сергия Радонежского. Как он спас младенца и поставил на ноги парализованную женщину

Для верующих 18 июля важная дата — день памяти преподобного Сергия Радонежского. Мы уже писали о том, каким он был человеком, но теперь вспомним, на какие чудеса он был способен.

Ежегодно паломники приходят в Троице-Сергиеву Лавру в подмосковном Сергиевом Посаде, чтобы прильнуть к мощам преподобного Сергия Радонежского. Более 700 лет назад мощи обрели, и теперь 18 июля празднуют это событие.

О самом Сергии Радонежском «360» уже делал текст. Почитайте, каким он был человеком. Но любопытно узнать не только о его личности, но и о деяниях, благодаря которым он стал духовным собирателем русского народа, с которым связаны культурные идеал Святой Руси и возникновения нашей духовной культуры.

Спасение ребенка в военном городке

Посвятил в эти чудеса «360» преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии Валерий Духанин.

Преподобный Сергий постоянно помогает многим людям, но, как правило, эти чудеса остаются в тени. Как при жизни сам преподобный Сергий отличался смирением, так и чудеса он не демонстрировал, не раскрывал. Смирение преподобного Сергия продолжается в истории в его чудесах.

Про это чудо Духанин узнал от Людмилы, которая училась на богословских курсах, где он преподавал. Женщина жила в военном городке в Одинцовском районе. В 1990-х годах у ее знакомых пропал ребенок. Тогда родители зашли в магазин буквально на секунду, поэтому коляску с младенцем оставили у дверей. Когда они вышли на улицу, ни своего ребенка, ни коляски уже не увидели. Раз городок был военным, все переполошились, солдаты обошли все дома, но ничего не помогло.

В то время Людмила сама не ходила в храм, но услышала, что преподобный Сергий помогает людям. Поэтому она поехала в Лавру. Говорила, что настолько была неуцерковлена, что пришла в брюках и с накрашенными губами. Людмила подошла к мощам преподобного Сергия, попросила за своих близких. Заодно и свою мечту упомянула: детей ей очень хотелось.

Жила она не совсем правильно — в гражданском браке. Но ведь для Господа главное, что душа человеческая тянется, Христос все равно откликается таким людям.

Вскоре коляску нашли за городом, а на следующее утро и ребенка. Он лежал завернутым в одеяло прямо перед дверями родителей, будто кто-то его положил и ушел. Людмила забеременела вскоре после этого случая и во сне увидела преподобного Сергия Радонежского, который шел к ней с любовью. Он тогда ласково смотрел и спрашивал: «Ну что, ты довольна?» Сына своего она назвала Сергием.

Помощь духовной академии

Была еще одна очень большая история, связанным с чудесами Сергия Радонежского.

В 2012 году Московская духовная академия столкнулась с финансовыми трудностями. Спонсоры исчезли, а другие средства были целевого назначения — их можно было тратить только на ремонт. Не на что было покупать еду, продукты закончились, зарплаты выдавать не получалось. Представители академии взяли заем, но никак не могли вытянуть, все время нуждались в поддержке. Поэтому они вывесили на сайте обращение о помощи. Правда, вскоре его пришлось убрать, поскольку пришло распоряжение с подобным требованием.

Однако один выпускник-священнослужитель успел обратить на него внимание. В храме он обратился к верующим со словами: «Братья и сестры, надо помочь духовным школам, которые в обители преподобного Сергия». Женщина тут же согласилась помочь, будто ждала этой новости. Она отправила две фуры с продуктами, чем помогла продержаться нужный период. В знак благодарности помощник ректора по представительским вопросам, отец Игорь Михайлов пригласил ее в академию. Он провел ее в музей, а потом и к преподобному Сергию. Там женщина и расплакалась. Во время обеда она рассказала, почему так поступила.

Она вышла замуж, но потом отказали ноги, не могла ходить. Муж — богатый человек — пытался лечить. Целый год женщина ходила на процедуры, но ничего не помогало. В свободное время она лежала в комнате. Однажды во время просмотра телевизора женщина увидела репортаж, в котором показали храм с голубыми куполами и в звездах. Вдруг она услышала голос: «Тебе надо ко мне, приходи ко мне». Она поняла, что будто что-то живое к ней обращается, причем оно связано непосредственно с этим храмом. Женщина тут же позвала мужа, спросила где расположен этот храм. Оказалось, что это Сергиева Лавра.

Тогда парализованная попросила отвезти ее туда. На следующее утро ее просьбу исполнили. В тот день, 18 июля, отмечали летний праздник преподобного Сергия. Собралась толпа людей, была очередь к мощам. Два охранника несли женщину на кресле, бабушки сразу же сказали, что ей нужно обратиться к Сергию Радонежскому.

Женщину пустили вперед, поднесли к мощам преподобного Сергия. Она приложилась и с удивлением узнала, что он уже не живой. После своего открытия парализованная упала в обморок. Ее отнесли обратно в машину, и уже дома женщина вдруг вышла из машины сама. Все на нее пораженно посмотрели, а она, как ни в чем не бывало, спросила: «Ну что, будем ужинать?» А потом поняла, что стоит на ногах. Тогда она снова потеряла сознание. А во сне ей привиделся преподобный Сергий Радонежский и сказал: «Ты здорова, только больше не греши».