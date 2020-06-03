Муфтий объявил об открытии мечетей в ряде городов Подмосковья с 3 июня

Московская область приступила к новому этапу по снятию ограничений. С 3 июня заработают многие заведения, а также церкви и мечети. Однако они будут работать по определенным правилам.

«Это первый шаг на пути возвращения наших общин к полноценному формату деятельности. И я настоятельно призываю всех своих единоверцев при посещении мечетей и мусульманских центров соблюдать все санитарные предписания, чтобы сберечь свое здоровье и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации», — заявил председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов.

Открывают не только мечети, но и мусульманские центры. Однако первые можно посещать только по одному. Пятничные коллективные молитвы будут проводить при строгом соблюдении санитарных предписаний на улице. Люди должны соблюдать дистанцию, надевать медицинские маски и перчатки.

Это коснется таких городов, как Ногинск, Старая Купавна, Орехово-Зуево, Щелково, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Звенигород, Родники, Коломна, Яхрома, Зарайск, Домодедово, Тучково, Шаховская. В других подмосковных мусульманских общинах пятничные молитвы пока не возобновляют. Однако они продолжат проходить в режиме онлайн.

Людям старше 65 лет, имеющих хронические заболевания или симптомы ОРВИ не советуют пока посещать мечети и мусульманские центры, а также участвовать в массовых богослужениях.

Такие же правила распространяются и на православных верующих. Они могут посещать церковь в индивидуальном порядке, все богослужения будут проходить на улице.