Ураза-байрам дома: главную проповедь в Подмосковье покажут онлайн

Ураза-байрам отпразднуют в подмосковном Ногинске 24 мая. «360» проведет из Соборной мечети онлайн-трансляцию исламского торжества в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.

Местом празднования выбрали Соборную мечеть. С 08:00 24 мая начинается прямая трансляция проповеди и молитвы. Верующие могут подключиться к ней в социальных сетях («ВКонтакте» и Facebook) и на YouTube-канале «360».

Мусульмане из дома помолятся о мире, спокойствии и скорейшем возвращении к привычной жизни. Кроме того, верующие попросят Всевышнего о выздоровлении всех пациентов.

В 2020 году из-за распространения коронавируса президент России Владимир Путин призвал всех мусульман страны отметить Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и больших компаний. Тем более с 18 марта в Московской области на карантин закрыты мечети и мусульманские центры. Об этом говорил первый зампред Совета муфтиев России и председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Каждый год дата празднования Ураза-байрама меняется: в этот раз второй по значимости мусульманский праздник выпал на 24 мая. Торжество отмечают сразу после месяца Рамадан, который в 2020-м проходит с 24 апреля по 23 мая.

В столице мечети также будут закрыты во время Ураза-байрама. По этой причине верующих призвали молиться дома. В день праздника в Московской соборной мечети пройдет молитва. Ее проведут имамы мечети, но они будут соблюдать социальную дистанцию.