Мусульмане в Ураза-байрам остались дома. В главную мечеть Москвы никто не пришел

«Только священнослужители и сотрудники Соборной мечети были — не более 20 человек на десятитысячный зал, со всеми мерами предосторожности. Никто из верующих не приходил. Никакой информации не было, что у охраны была нагрузка со стороны верующих», — рассказала Газиева.

Издание «Комсомольская правда» сравнило празднование Ураза-байрама год назад и сейчас. На фотографиях — толпы желающих совершить намаз у Соборной мечети в 2019-м и полное отсутствие людей в районе проспекта Мира — в этом году.

Источник фото: «Комсомольская правда»

Главная проповедь прошла онлайн. Ее можно было посмотреть в интернете и на главных телеканалах страны. В Подмосковье местом онлайн-трансляции выбрали Соборную мечеть Ногинска.

Накануне президент России Владимир Путин призвал всех мусульман страны прислушаться к муфтиям и отметить Ураза-байрам дома, а также отказаться от коллективных молитв.