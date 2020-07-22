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    22 июля 2020, 15:44

    Назван срок регистрации первой российской вакцины от коронавируса

    Андрей Иванов

    Первую отечественную вакцину от коронавируса могут официально зарегистрировать уже в начале августа. Речь идет о препарате, который создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    «Мы видим, что эффективность [вакцины] есть, безопасность подтверждена», — заявил глава Минздрава и добавил, что Минздрав готовится к массовому выпуску вакцины. Препарат может получить официальную регистрацию в первой декаде августа.

    Он уточнил, что всех добровольцев, которые принимали участие в клинических испытаниях вакцины, выписали из больницы. На подходе тестирование следующего препарата.

    «Еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение, сейчас получают экспертное заключение, и тоже начинаются клинические исследования», — добавил Мурашко.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе по итогам работы правительства заявил, что российские ученые уже создали четыре вакцины от нового вируса и доказали их безопасность. Еще два препарата сейчас проходят заключительную стадию испытаний.

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