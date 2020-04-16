В немецкой партии «Альтернатива для Германии» высказали опасения, что мусульмане в стране начнут протестовать из-за карантинных мер, мешающих празднованию Рамадана и посещению мечетей. Это может стать серьезной проблемой, так как в ФРГ уже сейчас мусульмане нарушают правила самоизоляции.

Немецкий предприниматель и депутат 19 созыва парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт уверен, что Рамадан сам по себе не станет проблемой в Германии.

Свобода вероисповедания у нас написана большими буквами, хотя есть такое ощущение, что свобода вероисповедания для нехристиан как-то более поощряется, или более свободные христиане, считаясь здесь основной религией, может быть в рамках гостеприимства, может просто действительно по слабости принимающих решения, ставятся на второе место Вальдемар Гердт

«Насколько я знаю, Рамадан — это не значит, что все собираются и вечером вместе кушают. Они могут это делать и семьей, не собираясь в большие компании», — указал депутат.

При этом он признал, что местное немецкое население более законопослушное, чем приезжие.

«Даже соблюдение карантина в лагерях, куда привезли беженцев, вызывает уже напряженность», — отметил Гердт, добавив, что есть риск того, что мусульмане просто не будут подчиняться правилам. «Полиция должна будет применять меры, и это может вызвать социальное недовольство».

Вальдемар Гердт также признал, что в Германии есть практика ослабления карантина на определенные периоды. «Мы ослабляем карантин и смотрим реакцию после этих мер, и, если идет всплеск, увеличение зараженных, значит опять вводится карантин», — рассказал Гердт. По его словам, 20 числа планируется очередное ослабление ограничительных мер для того, чтобы не дать экономике прийти в упадок.

«Ослабление карантина снизит риск социального взрыва, но увеличит риск распространения этой инфекции», — заключил политик.

В России к ограничительным мерам относятся более лояльно, об этом заявил первый заместитель Председателя Совета муфтиев России и председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

Мы с первых дней, с 18 марта, перешли в изоляцию. Наши пятикратные ежедневные молитвы и, самое главное, пятничные молитвы, которые являются для мужчин-мусульман обязательными, посещение мечети — все это мы уже перевели в дистанционный вид Рушан Аббясов

Верующие во время богослужения по случаю празднования Курбан-байрама в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, с начала ограничительных мер мусульманское сообщество проводит проповеди в режиме онлайн, это продолжится до снятия ограничительных мер. Аббясов отметил, что мусульманское сообщество надеется, что карантин отменят до начала Рамадана, но оно уже готовится проводить весь месяц в изоляции. Мечети уже закрыты для посетителей.

Аббясов также подтвердил, что для слабых здоровьем или тех, кто находится в пути, допускаются послабления, они могут не соблюдать пост. «Если человек здоров, если его ничего не беспокоит, то, соответственно, он должен будет соблюсти пост», — уточнил он.

«Касательно Ураза-байрам — мы ко всему готовы. Если у нас по плану он намечен на 24 мая, и если до это дня не будет снят карантин, то мы также будем с нашими верующими находиться в режиме онлайн», — сообщил Аббясов.

Он также пояснил, что пятничные молитвы более важны для мусульман, чем праздничные, поэтому если первые перевели в удаленный режим, то не состявит труда сделать то же самое и со вторыми. Российский религиозный деятель заверил, что и в мусульманских странах, таких как Турция и других странах арабского мира, будут отмечать праздник в похожем режиме.