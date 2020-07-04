Коронавирус в России и мире. Главное на 4 июля

Тесты подтвердили коронавирус у 11 миллионов человек. Отца Хабиба похоронили в Дагестане. В ЕС вслед за США одобрили для лечения «Ремдесивир».

В России

К утру 3 июля коронавирус в стране выявили у 667 883 человек (+6718 новых случаев за сутки). С начала эпидемии вылечились 437 893 (+8915) заболевших, умерли 9859 (+176). За следующие сутки в Москве скончались еще 25 человек.

В Крыму запретили принимать организованные группы детей из других регионов «до стабилизации эпидемиологической ситуации». В летние лагеря смогут попасть только местные школьники.

Вскоре после этого Роспотребнадзор распространил это правило на всю страну — до конца 2020 года дети не смогут выезжать в лагеря других регионов.

В Дагестане похоронили заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова — отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Похороны прошли в ночь на 4 июля в селе Кироваул, где жил тренер. Соболезнования Хабибу выразил Владимир Путин.

Страховые выплаты из-за смерти врачей от коронавируса получили родственники 40 медработников, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Еще по ряду случаев ведется расследование обстоятельств смерти. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что от коронавируса скончались 489 медицинских работников. Однако затем ведомство опровергло ее слова, заявив, что это были «данные, циркулирующие в сети интернет».

В мире

Число заразившихся превысило 11 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, официально зарегистрированы 11,045 миллиона случаев коронавируса. Свыше 524 тысяч человек умерли, 5,8 миллиона выздоровели.

При этом ежедневный прирост числа заболевших с начала пандемии лишь увеличивается. За последние двое суток он впервые преодолел показатель в 200 тысяч. Вторая волна эпидемии накрыла США: в день там регистрируется свыше 50 тысяч новых случаев. Бразилия также приближается к этому показателю — 46-48 тысяч в сутки. В Индии уже неделю число заболевших увеличивается почти на 20 тысяч в день.

В Европе фиксируются единичные случаи: в Германии прирост на уровне 400-500 человек в день, во Франции — 500-1000, в Италии — около 200, в Испании — около 400.

Власти Казахстана опровергли разработку вакцины от коронавируса на основе крови экс-президента Нурсултана Назарбаева, переболевшего COVID-19. Новость о вакцине из крови Назарбаева опубликовало сатирическое издание «Панорама». После этого сайт заблокировали в республике.

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выписалась из больницы, куда попала, заразившись коронавирусом. Сам Зеленский не заболел. Его супруге потребуется дальнейшее лечение из-за двусторонней пневмонии.

В ЕС вслед за США одобрили противовирусный препарат «Ремдесивир» для лечения COVID-19. Ранее США скупили почти все будущие поставки препарата у американского производителя. В ВОЗ заявили, что компания договорилась с другими фирмами, которые будут выпускать дженерики (копии) «Ремдесивира».