Глава Минздрава назвал число медиков, погибших от COVID-19
«Самая верная, проверенная информация — это количество случаев, по которым произведены единовременные страховые выплаты. Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования», — сказал он в интервью «Интерфаксу».
Мурашко добавил, что по еще ряду случаев ведется расследование.
Странная ситуация с данными о смертности врачей от коронавирусной инфекции произошла в июне 2020-го. Сначала глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что от COVID-19 умерли 489 медицинских работников. Однако потом ведомство опровергло ее.
«Озвученные данные о числе погибших медиков не являются официальными. Речь шла о данных, циркулирующих в сети Интернет», — заявили в пресс-службе Росздравнадзора.
Министр здравоохранения в своем интервью предположил, что РФ сможет вернуться к нормальной жизни не раньше февраля 2021 года. Все ограничения не снимут, пока не появится вакцина.
По последним данным, в России зафиксировано 667 883 случаев коронавируса.