Более 6700 случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России выявили 6718 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего в нашей стране с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 667 883 человек. Специалисты по-прежнему отмечают бессимптомное течение болезни у части инфицированных.

Многим заразившимся уже удалось вылечиться: поправились 437 893 россиянина с COVID-19. За последние 24 часа врачи выписали 8915 пациентов. Число жертв инфекции тоже растет. Всего их 9859 (+176 за сутки).

В Москве тех, чей результат теста на коронавирус оказался положительным, стало на 659 больше. В Московской области подтвердили еще 298 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе — 271. По выявленным заболевшим в пятерке регионов остаются Санкт-Петербург (+263 инфицированных за сутки) и Иркутская область, где выявили 249 заболевших.

На 3 июля в стране провели более 20,4 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки медики сделали 282 тысячи тестов. Из-за подозрения на COVID-19 под наблюдением остаются 284 158 человек.

В Московской области на сегодняшний день сделали 1 063 204 анализов на наличие в организме SARS-CoV-2. Пробы в том числе брали у тех, кто вернулся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран.

Тесты на SARS-CoV-2 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди могут при желании пройти обследование в частных клиниках.

Осенью, по мнению зарубежного вирусолога, Европу может накрыть очередная волна коронавируса. Эксперт допустил, что инфекция будет вести себя по аналогии с другими респираторными заболеваниями.