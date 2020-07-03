Власти Казахстана назвали фейком слухи о вакцине из крови Назарбаева

В Сети появились слухи, что в Казахстане планируют разрабатывать вакцину от коронавируса на основе крови первого президента Нурсултана Назарбаева, который переболел COVID-19. Власти республики опровергли эту информацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства информации и общественного развития Казахстана.

Распространяемая в сети Интернет информация о разработке вакцины от коронавирусной инфекции на материалах крови Нурсултана Назарбаева не соответствует действительности Министерство информации и общественного развития Казахстана.

В ведомстве также отметили, что уже поручили правоохранителям провести проверку этих слухов, чтобы определить, нарушают ли они законодательство республики. Кроме того, сотрудники полиции примут все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение фейковой информации.

В Министерстве информации и общественного развития Казахстана напомнили, что за распространение ложных сведений гражданам Казахстана может грозить уголовная ответственность.

О заражении Назарбаева коронавирусом стало известно 18 июня. Пресс-служба первого президента республики сообщила о положительном результате теста на SARS-CoV-2. 3 июля экс-глава Казахстана обратился к жителям республики и заявил, что выздоровел после заражения и чувствует себя хорошо.