За сутки от коронавируса в Москве умерли 25 человек

В Москве за минувшие сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

С марта, когда в России зарегистрировали первые смерти больных коронавирусной инфекцией, умерли 3929 заболевших.

В последние четыре дня число летальных случаев в Москве было выше 30 в сутки. Количество новых выявленных случаев в последние три дня держится на уровне 600 человек в день.

По состоянию на утро 3 июля в столице коронавирусом заразились 223 530 человек (+659 за сутки), 3904 человек умерли (+34), 154 839 выздоровели (+1591).

По всей России на утро пятницы было более 220 тысяч активных случаев коронавируса. За время эпидемии 9 859 человек умерли (+176), около 438 тысяч выздоровели (+8915).