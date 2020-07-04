В ВОЗ назвали плюсы «Ремдисивира» для лечения коронавируса

На брифинге ВОЗ 2 июля Сваминатан уточнила, что Национальные институты здравоохранения США выпустили исследование, согласно которому препарат помог сократить случаи госпитализации, но не смертности.

Главный научный сотрудник ВОЗ добавила, что китайские исследования «не показали никакой пользы» «Ремдесивира», и что его эффективность остается неясной.

«План заключается в том, чтобы продолжать клинические испытания, чтобы ответить на вопросы об эффективности», — сказала она.

Сваминатан отметила, что производитель препарата Gilead Sciences заключил соглашение с фармкомпаниями, по которому они смогут производить дженерики (копии) «Ремдесивира».

1 мая США одобрили этот препарат для лечения COVID-19, после чего американские власти выкупили у Gilead Sciences почти все его поставки до октября.

3 июля Европейская комиссия одобрила использование «Ремдесивира» для лечения коронавируса.

Лекарство разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, позднее им лечили инфекции SARS и MERS.